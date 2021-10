El gol del Fekir, el mejor de la jornada para la UEFA

Nabil Fekir atraviesa su mejor momento en el Betis. El atacante no sólo se ha convertido en imprescindible para Manuel Pellegrini, sino a que esa continuidad le ha añadido goles como el que anotó ante el Ferencvaros y que ha sido elegido como el mejor de la jornada por la UEFA.

El francés abrió el marcador en el Groupama Arena con una magnífica volea con la derecha, después de un pase del canterano Rodri desde dentro del área. No se lo pensó Fekir que sorprendió al meta del Ferencvaros y guiñaba el ojo a su compañero, en un gesto de complicidad durante la celebración.

La UEFA colocó el tanto como uno de los cuatro mejores de la jornada, junto a los de Toma Basic, de la Lazio, Yorbe Vertessen, del PSV, y Giorgos Masouras, del Olympiacos. Finalmente el gol de Fekir ha sido elegido como el más bonito de la semana, en otro premio más al buen arranque de temporada del francés.

⚽️ Giorgos Masouras, @olympiacosfc ⚽️ Nabil Fekir, @RealBetis ⚽️ Yorbe Vertessen, @PSV ⚽️ Toma Bašić, @OfficialSSLazioWhich was the best goal from #UEL Week 2? 🤔#UELGOTW @Heineken