El Betis continúa con su hoja de ruta marcada. Si la interrupción del campeonato y el confinamiento han supuesto una variación del plan de trabajo diario de la plantilla, la dirección deportiva sigue trabajando de cara a la próxima temporada e incluso está aprovechando estos días para definir la configuración de la plantilla según los diversos escenarios que se puedan presentar, aunque sin alterar el plan previsto antes de la pausa.

Si las posiciones prioritarias a reforzar están bastante definidas, como viene ocurriendo en los últimos veranos, el club verdiblanco también estará pendiente de generar plusvalías con las que seguir acudiendo al mercado. Esa estrategia deportiva y económica presentará más o menos dificultades según se reanude o no el campeonato, aunque en el Betis se manejan todas las variables para solucionar cualquier eventualidad.

En todas estas reuniones de trabajo, el papel de Rubi también está siendo principal. De hecho, el entrenador catalán, con dos años más de contrato, está en permanente contacto con Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva y habitual en las reuniones de la comisión deportiva junto al presidente, Ángel Haro, el vicepresidente, José Miguel López Catalán, el director general, Federico Martínez Feria, e incluso el jefe de los servicios jurídicos, José Ruiz Maguillo.

Entre el técnico y Alexis se definen tanto posiciones a reforzar como la opinión sobre determinados futbolistas que pudieran abandonar la entidad verdiblanca la próxima temporada. A jugadores como Dani Martín o Diego Lainez se entiende que sería conveniente que salieran cedidos el próximo año para que cuenten con los minutos necesarios para seguir progresando. En el club se tiene confianza en la proyección de ambos, pero también esa pertinencia de un rodaje mayor en el fútbol de élite.

Otras situaciones no sólo dependerán del Betis. Si por ejemplo el futuro de Pedraza, cedido por el Villarreal, está lejos de Heliópolis, un asunto distinto es el de Carles Aleñá. Al club verdiblanco le gustaría contar con el catalán un año más, aunque esa decisión dependerá del Barcelona y sus planes de futuro.

En cuanto al capítulo de salidas, en el Betis no hay imprescindibles, pero sólo se aceptarán traspasos por cantidades que ronden sus valores de mercado. Precisamente, ahí entrará en juego la situación del mismo tras esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que muchos apuntan a que significará una reducción de las cantidades que se han venido pagandos años atrás. "El precio de los traspasos caerá, las sumas en los próximos tres años no podrán moverse al nivel de antes, porque todos los países están afectados. Muy probablemente el mundo del fútbol será distinto, no puedo imaginar que en los próximos años haya fichajes por 100 millones de euro", expuso ayer Uli Hoeness, expresidente del Bayern Múnich y perfecto conocedor de los entresijos del fútbol.

Aunque predecir algo ahora en el fútbol, como en la vida, es complicado, el Betis pretende cumplir esa hoja de ruta marcada y tan medida.