El mercado invernal del Betis: Revolución, capítulo II

El Betis cerró el mercado invernal dando un paso más en la revolución del plantel que comenzó en verano, quedando demostrado con las salidas en enero que la planificación estival era bastante mejorable.

Con el adiós de Guardado, Luiz Henrique y Borja Iglesias, el cuadro verdiblanco ha dado otro giro de tuerca a una plantilla que con la llegada de Pablo Fornals debe dar un salto de calidad, además de lo que pueda seguir aportando Johnny Cardoso, tras su buen papel en Mallorca; el Chimy Ávila y Cédric Bakambu. Incluso, los heliopolitanos han estado cerca de realizar más cambios de los hechos de haberse producido las marchas de Abner y William José –a ver qué ocurre finalmente entre el Besiktas y William Carvalho– y las llegadas de Luis Rioja o Nicolás Tagliafico. Finalmente, el último día de mercado, a última hora y hasta con problemas finales resueltos favorablemente ayer para los de Heliópolis, en el caso de Fornals, el Betis pudo completar la llegada de tres futbolistas a los que Manuel Pellegrini, como gran aval por lo ya demostrado con otros jugadores, intentará exprimir para que el conjunto verdiblanco siga luchando por acabar la Liga en puestos europeos y alimente el deseo de poder aspirar a lo máximo en la Conference League.

Pablo Fornals

El fichaje que más ilusión ha despertado en el beticismo es el de Pablo Fornals, que entra dentro de ese tipo de jugador al que debe aspirar siempre el Betis. Pellegrini puso el nombre encima de la mesa y el club verdiblanco, tras cerrarlo en una negociación en torno a los ocho millones, se ha hecho con un futbolista que entendía que su ciclo en el West Ham había concluido y veía con muy buenos ojos ponerse de nuevo a las órdenes del Ingeniero. A sus 27 años, Fornals, valorado en el mercado (transfermarkt.com) en 17 millones, firma por el Betis hasta 2029 y dotará el centro del campo verdiblanco de mucha calidad a nivel ofensivo, teniendo Pellegrini otra variante para asociarse con jugadores como Isco, Ayoze o Fekir. Además, cumple el jugador de Castellón con una premisa clara del preparador chileno para el mercado invernal: la rápida adaptación al conocer la Liga española para poder ofrecer un rendimiento inmediato, clave a estas alturas de la temporada.

Chimy Ávila

Fornals llegó ayer Sevilla sobre la media noche. Y varias horas antes hizo lo propio el Chimy Ávila. El atacante argentino, que ha firmado hasta 2027 en una operación con un montante cercano a los 6 millones de euros (3,5 millones es su valor en el mercado según transfermarkt.com), aportará un perfil diferente a la delantera verdiblanca. Su garra, carácter, entrega, lucha, pese a que a veces es un jugador cuyo exceso de ímpetu le ha jugado malas pasadas en forma de expulsiones, no está reñida con su calidad de cara a portería. Sin duda, la llegada del Chimy Ávila supone una bocanada de aire fresco para el ataque bético al que Pellegrini intentará exprimir al máximo. Su ciclo en Osasuna había tocado a su fin y busca un nuevo reto, de ahí que no haya dudado en apostar por llegar al Betis y a pesar de haber sufrido dos lesiones de rotura de ligamento cruzado (en las temporadas 20-21 y 19-20) es de destacar que en la campaña 21-22 no se perdió ningún partido por lesión y en la pasada, 2022-23, sólo cinco por problemas musculares. Ahora, prácticamente superadas una molestias en el sóleo, el Chimy Ávila, que también tiene detrás una historia de enorme superación personal hasta llegar a ser futbolista profesional, llega con una ilusión máxima.

Bakambu

Por último, el fichaje de Cédric Bakambu en una operación en la que el Galatasaray informó de un pago neto de 5 millones de euros y otros 5 (5.050.000) en bonus, mientras que en el club verdiblanco desglosan las cifras en 3 millones de euros (dos de salario y uno de bonus) y el resto en otros bonus de más difícil cumplimiento. Sea como sea, llama la atención el desembolso bético por un delantero con un valor (transfermarkt.com) de 2,80 millones por el que el Galatasaray pagó al Al-Nasr SC 700.000 euros, sin obviar que al club de los Emiratos Árabes llegó libre del Olympiacos, llegando a Grecia también libre del Marsella, adonde, a la vez, había llegado libre del BJ Guoan chino. No obstante, será su rendimiento en el campo el que dictamine si la inversión es buena o no. Pellegrini intentará exprimirlo para que a sus 32 años aporte goles al Betis. Revolución, capítulo II.