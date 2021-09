Los lamentos de Claudio Bravo

El guardameta Claudio Bravo lamentó que la selección chilena no hubiese jugado bien contra Colombia, con la que cayó 3-1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, como sí lo hizo contra Brasil en Santiago, pese a la derrota 0-1, y contra Ecuador en Quito, partido que quedó 0-0.

"Hoy no nos vimos como el día que nos vimos al competir con Brasil en casa o con el orden que tuvimos en Quito", expresó el futbolista de 38 años, portero del Betis, tras el duelo de la décima jornada de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Con el resultado de hoy, La Roja se estancó en el octavo lugar con siete puntos, a cinco del quinto que es Colombia, tras haber caído 0-1 con Brasil, igualado 0-0 con Ecuador y caer hoy.

"Jugar una fecha triple es compleja, teniendo dos partidos fuera en condiciones que son sumamente complejas (...) Es complejo pero no nos vamos a excusar en esto", afirmó y agregó que "hay que seguir con la ilusión de que podemos llegar a la Copa del Mundo y podemos sacar mejores resultados que hoy".

En ese sentido, advirtió que Chile debe "seguir mejorando y pensar que la posibilidad está ahí, que depende de nosotros", porque "matemáticamente quedan opciones y quedan muchos puntos por disputar".

"Lo intentamos hasta el ultimo segundo, no bajamos los brazos y pese a no vernos como veníamos compitiendo intentamos dar lo mejor de cada uno, con cansancio, con fatiga y con gente que no llegó en óptimas condiciones (como Charles Aránguiz). Creo que es admirable", expresó Bravo.

En el próximo partido de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, Chile visitará a Perú en Lima el próximo 7 de octubre.