El Betis muda su piel a la Liga

Después del esperado (por 3l 4-1 de la ida) adiós a Europa, al Betis sólo le queda la Liga. La despedida de la competición continental no fue tan traumática como la de la campaña pasada y ahora el conjunto de Manuel Pellegrini debe, puede y quiere centrarse en el último reto con vida que le queda en la temporada. Y es que la palabra Champions ya no es tabú en el vestuario. Es un objetivo ilusionante, pero no una obligación, aunque para mantener el sueño no se puede fallar en casa ante rivales, sobre el papel, ganables como es este Mallorca (14:00) de Javier Aguirre que viene de encadenar cinco derrotas seguidas a domicilio.

Seguramente las opciones verdiblancas, lo que pueda hacer en esta liga, pasan por el Benito Villamarín. La comunión existente entre el equipo y la grada genera la mejor atmósfera posible para intentar asaltar la cuarta plaza de una Real Sociedad que, también se ha quedado sólo con la liga tras caer frente a la Roma, está a tres puntos y recibe justo después del choque en Heliópolis al colista Elche, por lo que el cuadro verdiblanco no puede fallar si quiere presionar al plantel donostiarra.

Como es habitual Pellegrini agitará el árbol y hará rotaciones. Ha funcionado durante sus tres campañas en el banquillo y seguirá fiel a su idea, aunque las bajas no le permitirán mover tanto el once inicial como le gustaría.

Para empezar porque a Luiz Felipe no lo recuperará hasta después del parón, aquejado de unas molestias musculares que ya le hicieron perderse la exigente cita en Villarreal y la vuelta ante el Manchester United. En La Cerámica ocupa su lugar Víctor Ruiz y ante los Reds Devils, Édgar. Con Pezzella al mando de las operaciones y haciendo mejor a quien esté a su lado, podría repetir el primero junto a Miranda por la izquierda y Sabaly por la derecha.

Pellegrini recupera en liga tras cumplir sanción a William Carvalho, que se ha quedado fuera de la primera lista de Roberto Martínez al frente de Portugal y podrá descansar en el parón por los partidos de selecciones, lo que le vendrá bien tras parecer muy cansado en la segunda parte con el United. Arriba la referencia es Borja Iglesias, que apenas jugó unos minutos el jueves como un Canales que recuperará la titularidad junto a Rodri y Juanmi o un Ayoze que se está mostrando muy activo desde su llegada y que ha adelantado por la derecha a un apagado Willian José. El de Coín se puso de gol varias ocasiones ante el United, pero no acertó ante David De Gea y Pellegrini podría seguir manteniéndolo en el once inicial para que recupere la confianza.

El cántabro, por su parte, es el verdadero motor del Betis en ataque y ha asumido ese rol especialmente desde la lesión de Fekir, aunque ya antes venía demostrando que su bache en el juego estaba superado y volvía a ser la pieza clave en el engranaje ofensivo. Quizá por eso sorprendió algo su ausencia ante el United y la ilusión que se despertó por la remontada en el club, aunque Pellegrini sabe de esto y sabía que el marcador y el rival convertían esa épica en un sueño inalcanzable y lo reservó junto a Borja Iglesias para la liga.

Extrañó que Luiz Henrique no tuviera protagonismo frente al United, sobre todo cuando para este choque liguero está sancionado, pero el brasileño ha bajado mucho su nivel desde la Supercopa de España y sus escasos esfuerzos defensivos son cada vez más reprochables y menos achacables a la manida adaptación.

Enfrente estará un Mallorca de Javier Aguirre que no se puede dormir, ya que la permanencia está muy cara esta campaña. Acumula cinco salidas consecutivas con derrotas y no gana a domicilio desde hace más de cuatro meses. Para tratar de romper la mala racha recupera el técnico mexicano a su goleador Muriqui, una de las claves de este Mallorca junto a la seguridad que le da Rajkovic en la portería y la magia que pone Kang-In Lee en el césped. Pierde al central eslovaco Martin Valjent, con un golpe en los riñones. El Vasco mantiene inamovible su esquema de cinco defensas, cuatro mediocampistas y un punta (5-4-1), con Kang-In Lee haciendo de enganche.

Pero por encima de individualidades el Mallorca es un bloque compacto que destaca por el esfuerzo defensivo (a principios de febrero ganó por 1-0 al Real Madrid) y aprovechar las ocasiones que se le presenten arriba. Ha encajado 26 goles en lo que va de campeonato, los mismos que el Betis, pero sólo ha marcado 22, casi la mitad de ellos (10) obra de Muriqi. En sus últimas cinco salidas que se saldaron con derrotas sólo marcó un gol, por lo que el conjunto verdiblanco debería buscar con descaro, especialmente de inicio, la portería rival para tratar de encauzar pronto el partido y recalcular desde esta misma jornada la nueva ruta en la temporada: objetivo, dar un paso más en LaLiga y, al menos, pelear la Champions.