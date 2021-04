De esta forma, el chileno cumple ahora su segunda mayor racha de partidos de la temporada y con el deseo de que las lesiones lo respeten para finalizar la temporada en el once y ayudar al equipo en su objetivo de alcanzar competición europea. "¡Vamos, muchachos! ¡Hoy es el cumpleaños de @C1audioBravo ¡Felicidades!", expuso el Betis en las redes sociales para felicitar a un Bravo que cumplió 38 años y quiere aprovechar su actual momento en el equipo.

Su siguiente reaparición, en la Copa del Rey ante el UCAM Murcia, fue fugaz, ya que sufrió otra dolencia muscular y estuvo otros tres duelos fuera del equipo. Regresó al once en el derbi con el que comenzó 2021 y de nuevo sólo pudo completar dos encuentros, al sufrir una tercera lesión muscular que lo tuvo casi un mes de baja y perdiéndose cuatro encuentros de Liga. Tras ese último contratiempo, Pellegrini le dio continuidad a Joel Robles hasta la jornada vigésima octava, en la que Bravo reapareció ante el Levante y desde la que se ha mantenido como titular en las últimas semanas.

La derrota en el derbi, que puso el foco en Joel Robles, provocó el cambio en la portería y tres partidos después el chileno ha devuelto su confianza con un excelente rendimiento. Dos goles encajados en tres partidos y, sobre todo, sus paradas ante el Atlético han demostrado que Bravo no había renunciado a acabar la temporada entre los titulares. Su intervención al testarazo de Saúl impidió que el Atlético ampliase su ventaja; sus dos paradas a Correa en la prolongación mantuvieron el punto que permitió al Betis seguir igualado con la Real Sociedad en esa pugna por la quinta plaza.

Precisamente, ésta ha sido una de las cualidades más valoradas por los técnicos, ya que Bravo no renunció nunca a ejercer de líder pese a quedarse como suplente . "No es fácil dejar a un jugador de la experiencia suya en el banquillo", llegó a decir el propio Pellegrini en la sala de prensa, valorando ese compromiso exhibido por el portero.

No ha sido fácil la temporada para el portero chileno, quien llegase al Betis con la carta de libertad procedente del Manchester City. Las lesiones fueron frenando su buen arranque de temporada , en la que Pellegrini ya le había mostrado su confianza, y su cuarta dolencia lo apartó de la titularidad. El buen trabajo de Joel Robles provocó que el técnico decidiera darle continuidad al madrileño incluso cuando Bravo ya se había recuperado de su lesión, en unas semanas en las que el chileno continuó ejerciendo su liderazgo en el vestuario.

El final de temporada del Betis ha encontrado un protagonista inesperado en Claudio Bravo. Manuel Pellegrini decidió devolver al once al chileno hace tres jornadas y su actuación ante el Atlético reafirmó esa apuesta del entrenador, con tres intervenciones de mérito que permitieron que los verdiblancos sumasen un punto ante el líder.

La llegada de Rui Silva moverá la portería bética

El Betis cuenta con cuatro porteros para la próxima temporada. A Claudio Bravo, Joel Robles y Dani Martín se sumará el portugués Rui Silva, con un acuerdo pactado desde hace algún tiempo, por lo que en la portería bética habrá movimientos durante el verano. Si una salida a préstamo del joven Dani Martín se da por segura, tras su mala fortuna con las lesiones, el otro candidato a abandonar el club verdiblanco es ahora mismo Joel Robles, después de que haya perdido la titularidad. “No son fáciles de digerir algunas de las situaciones que estoy viviendo este año, pero tengo claro que tengo que seguir luchando. Creo que he hecho una gran campaña. Me queda un año de contrato que quiero cumplir”, dijo el meta en una entrevista en AS la pasada semana, por lo que cuando acabe la temporada será el momento de los técnicos para tomar una decisión.