Lo primero es poner una base sólida atrás

En la era de las redes sociales, el Big Data y la tecnología, en general, aplicada también al fútbol, al escribir Betis en cualquier buscador saltan decenas de informaciones cada día vinculando el nombre de algún jugador al club. En época estival es lo que toca, incluso cuando la crisis generada por la pandemia de Covid-19 sigue en progreso y los equipos empiezan a informar de positivos en sus plantillas.

Se da la circunstancia de que la mayoría de nombres relacionados con la entidad hispalense son de la zona de la retaguardia. No es extraño cuando el conjunto heliopolitano fue la pasada campaña el segundo equipo más goleado en Primera División (60), sólo con unos números mejor que los del descendido Mallorca (65), por lo que parece claro que Manuel Pellegrini y Antonio Cordón quieren empezar a construir la casa por unos sólidos cimientos.

Y no sólo por las altas cifras de tantos recibidos los últimos cursos (52 en la 2018-19 y 61 en la 2017-18), sino por las bajas que se vienen produciendo en la plantilla. Pedraza vuelve al Villarreal tras su cesión y deja en el costado izquierdo sólo a Álex Moreno en nómina, mientras que en la otra banda Barragán se despidió al acabar su contrato, pese a que jugó en julio al llegar a un acuerdo con el club, y el Barcelona mercadea con Emerson, pese a que estaba pactado que seguiría en el Betis hasta 2021.

El lateral sevillano escribió ayer en las redes sociales que se cierra "una de las etapas más bonitas" de su vida "a nivel profesional y personal". "Me despido del Real Betis Balompié. Durante estas tres temporadas he vivido momentos inolvidables y he defendido con orgullo sus colores siempre", indicó el defensa, que agradeció a compañeros, cuerpos técnicos y al resto del personal compartir este viaje con él. "No me olvido tampoco de nuestra gran afición, la mejor de la Liga. Ha sido un orgullo jugar para vosotros este tiempo y sentir vuestros ánimos en cada partido", añadió el jugador, que tiene una oferta sobre la mesa del Cádiz. Sería el quinto club con el que jugaría en Primera División, tras haber pasado antes también por el Deportivo, el Valladolid y el Valencia.

El Betis necesita fichar un lateral al menos por cada banda y un par centrales

Para la banda suena ya Mauricio Isla, que tendría una oferta del Betis ya sobre la mesa de dos temporadas con opción a una más, pero faltará todavía otra pieza en la banda izquierda.

Y en el centro de la zaga la rumorología es extensa también. Feddal trata de enderezar su marcha al Sporting de Portugal y Mandi tiene cartel en la Premier League. Si no hay salidas inesperadas al menos deben de llegar dos centrales y muchas son las opciones que suenan en el Betis para apuntalar una defensa que esta última campaña se mostró poco expeditiva, sin un líder claro y falta de concentración en muchos casos.

El catálogo aquí es más extenso. Desde el argentino de River Martínez Quarta, al que la secretaría técnica ha venido siguiendo en los últimos meses de forma activa y por el que habría que desembolsar alrededor de 15 millones, a Otamendi, al que Pellegrini ya tuvo en el Manchester City.

Toma cuerpo también el interés heliopolitano por el joven central francés Malang Sarr, que terminó contrato con el Niza. Internacional sub 21 con Francia, el Arsenal sería el gran obstáculo para su posible llegada al Betis, aunque el jugador valora, según informaciones de su país, el rol con el que pueda llegar a su próximo destino, ya que quiere tener minutos para no frenar su progresión.

Pero el Betis no fichará sólo defensas. Pese a que la coyuntura económica actual lo hace todo más complicado, los problemas para producir en ataque se multiplicaron tras el parón por la crisis sanitaria, sacando provecho de las acciones a balón parado pero poco en acciones trenzadas. William Carvalho tiene la puerta abierta si llega una buena oferta y al nombre de David López en la medular (puede hacer también de central) se une el de Biglia, libre ya y con muchos pretendientes.