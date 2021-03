El Betis renueva a Manel Ruano hasta 2024

El Betis ha anunciado la renovación de Manel Ruano, técnico del filial verdiblanco, hasta 2024, precisamente en una semana en la que se disputará un derbi entre Sevilla Atlético y Betis Deportivo muy importante para la clasificación.

"El Real Betis Balompié y Manel Ruano han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación hasta 2024. El técnico catalán seguirá al frente del Betis Deportivo Balompié tres temporadas más, reforzando así la apuesta del club por la cantera. Manel Ruano llegó al filial verdiblanco en junio de 2019 y los éxitos cosechados desde entonces son incuestionables. No en vano, en su primera campaña consiguió ascender a Segunda División B de manera brillante tras proclamarse campeón del Grupo X de Tercera División y superar las dos eliminatorias del play off con autoridad. Una vez en la categoría de bronce, el equipo de Manel Ruano ha logrado igualar la mayor racha histórica del filial (12 partidos sin perder) y encadenar más de quince meses sin conocer la derrota como local. Además, ha firmado la mayor victoria en un derbi de filiales (3-0) y actualmente depende de sí mismo para disputar el play off de ascenso a Segunda División", ha expuesto el club bético en el comunicado en el que ha anunciado la renovación.

"Muy contento de continuar en el club, de que el club confía en mí para liderar al filial. Uno espera que las cosas sigan bien y se cumplan los objetivos. Para mí es un orgullo que se cumplieran el año pasado con el ascenso, aunque es un trabajo de mucha gente. Prefiero quedarme con lo que venga, que sea mucho más bonito que lo vivido hasta ahora", ha señalado el propio Manel Ruano en declaraciones a los medios oficiales del club. "El Betis es un club grande y tiene un grandísimo potencial para seguir creciendo. Todo el mundo sabe de su afición, pero hay grandes profesionales dentro y van a hacer al Betis más grande. Me siento orgulloso de formar parte de ese grupo de trabajadores que lo van a dar todo para hacer crecer al club", ha añadido el técnico.