El Betis y sus tropiezos en la misma piedra

RESULTA ciertamente complicado explicar y aún más difícil comprender cómo se puede perder un partido al contragolpe cuando el que está enfrente es el Fútbol Club Barcelona. Y eso le ocurrió al magnífico Betis de Pellegrini antier cuando el manto de la noche se enseñoreaba de Heliópolis. Un pecado de lesa futbolería cometido por un equipo que en esta campaña se ha empeñado en repetir errores de ese tenor.

La ristra de partidos no ganados tras haberse adelantado en el marcador es muy larga, empezando por aquel latrocinio de los dos penaltis en Bilbao tras ponerse 0-2. Demasiados pleitos no ganados tras adelantarse en el marcador dan que pensar, pero que ante el Barça no seas capaz de guardar un punto tras haber igualado una desventaja de dos goles habla de un equipo que, a veces, muchas veces, no sabe cómo guardar la viña en el intento de una cosecha mayor.

No sé qué pensará el inconmensurable Isco ante esta epidemia de puntos a la cuneta. Todo ese caudal de fútbol adobado por dos golazos impresionantes se fue al garete por dejar las espaldas desnudas. Por cierto, el caso del joven Abner entra dentro del más puro surrealismo, ya que no da el mínimo exigible como para que ostente tantas titularidades. ¿No hay nadie en la cantera que sepa ganarle algún duelo al extremo de turno? En fin, quien la lleva la entiende.

Fue lo del domingo al final de la Palmera un sueño con despertar funesto por no plegar velas tras lograr lo que parecía imposible, neutralizar la ventaja culé. Se dice que de la derrota se aprende más que de los triunfos, pero han sido tan numerosas las dilapidaciones de puntos que no se sabe si esa asignatura la superará el Betis a tiempo. Una pena que la desmesura del fútbol que Isco aporta se vaya por los sumideros tantas veces, que eso de que el Barça te gane a la contra...