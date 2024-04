El Betis ha de volver a jugar con once

CONTINÚA la racha perdedora del Betis y está ya confirmándose como problema en esta decisiva recta final del campeonato. Y ni siquiera el retorno del inconmensurable Isco ha movido a esa catarsis que tanto necesita el equipo. Demasiados pesos muertos en un conjunto que sigue mostrando vulnerabilidad atrás y un acierto relativo en ataque. Y la pregunta es si resulta necesario seguir contando con esos inconvenientes.

En la retaguardia sigue sin solucionarse el problema de los laterales, ya que juegue el que juegue, las bandas suelen ser autopistas sin peaje para cuantos se enfrentan al Betis. Aparte de lo incomprensible que resulta que Abner se vista de verdiblanco, que Miranda da lo que da, que Bellerín ataca mejor que defiende y que Sabaly vive en la enfermería, nos encontramos con el bajón de Chadi Riad y su incontenible forma de sacar los brazos a pasear.

Son o no problemas solucionables se erige como pregunta clave para que el equipo funcione, pero no sólo en la retaguardia se producen tiros en el pie. Nos encontramos con un problema mayor y es cómo decirle a Fekir que deje la reaparición para cuando esté en condiciones de aportar algo de lo que aportaba antes de la infausta noche ilicitana. De aquello se cumplió el año hace un par de meses y lo cierto es que el genio francés no aparece por ningún rincón del campo.

Y la verdad del cuento es que el Betis ya está a siete puntos de la sexta plaza y que seguramente caerá esta misma semana a la octava posición, justamente tras el aplazado Valencia-Granada. Demasiado está durando el bajón de resultados y que el retorno a Europa se convierta en utopía anda muy cercano. En Gerona compitió bien el equipo, pero nuevamente volvió a ahogarse en la orilla. Una vez más vio cómo el caramelo se lo quitaban de la boca, de la mismísima boca.