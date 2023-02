Borja Iglesias: "Me voy enfadado, siento que a veces hay cosas distintas..."

El delantero del Betis Borja Iglesias analizó el partido nada más finalizar el mismo en una derrota del equipo verdiblanco frente al Barcelona en el Benito Villamarín. Visiblemente enfadado al final del partido por la actuación del colectivo arbitral, señalándose el escudo en una alusión al doble rasero a la hora de dirigir el encuentro por parte del árbitro vasco, Ricardo De Burgo Bengoetxea. "Esta bastante claro, no tengo más que decir", señaló el gallego al ser cuestionado por este gesto.

En cuanto al análisis futbolístico, el 9 del Betis cree que el equipo "compitió", pero que a la hora de finalizar "hemos tenido situaciones en la que no hemos estado finos". "Personalmente he tenido dos o tres que no he resuelto bien", se recriminó.

"Contra el Barça siempre son partidos así, es difícil quitarles el balón", dijo sobre el rival. Además, lamenta el momento del gol "porque estábamos bien". "A partir de ahí es otro partido", matizó.

La polémica no ha faltado en el Benito Villamarín, con algunas decisiones de Ricardo De Burgos Bengoetxea, árbitro del encuentro. "Me voy enfadado, no voy a entrar en si han merecido ganar o no, pero siento que a veces hay cosas distintas", señaló el delantero, que se enteró de la expulsión de William Carvalho en la misma entrevista: "Bueno...", suspiró un Borja Iglesias muy contrariado.