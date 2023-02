Borja Iglesias: "En algún momento tenía que fallar un penalti"

Borja Iglesias fue uno de los protagonistas de la victoria en el Martínez Valero del Betis (2-3) con una remontada forjada en el segundo tiempo. Suyo fue el 2-1 de penalti y tuvo el 2-3 en sus botas, pero falló un segundo penalti.

"Conozco a Édgar Badía de hace tiempo y nunca es bonito ver a un compañero estar en esta situación. Deberían tener más puntos de los que tienen, así que sólo quiero mandarle ánimos. En algún momento tenía que fallar desde los once metros. Se me ha quedado centrado el disparo y si alguien tenía que romper mi racha me alegro que fuera él. Es un gran portero y un tío de la leche", aseguró el delantero.

"Ha sido una locura de partido. Ellos han entrado muy intensos y generaron ocasiones de gol. Después dominamos y la expulsión de Magallán condicionó el encuentro", analizó.

Sobre el segundo tanto del Betis, fue sincero: "No la toco. Lo importante es que la pelota entró. Intenté darle con lo que fuera, pero fue gol y eso es lo que cuenta", aseguró.