Borja Iglesias: "Somos unos privilegiados por vivir esta situación con 40.000 personas apoyando"

El delantero Borja Iglesias era uno de los grandes protagonistas de la goleada del Betis sobre el Alavés. No en vano, dos de los cuatro goles habían sido suyos y por ello comparecía ante los micrófonos de Antonio Callejón en Movistar LaLiga. "Estamos muy contentos, el equipo lo tenía muy claro, sabía que desde el inicio había que apretar y jugar en su campo. Hemos estado muy bien, nos hemos adelantado prontito y eso siempre ayuda", hacía su primera valoración el gallego.

Posteriormente llegaba el momento de hablar sobre los dos últimos triunfos y su fuerza moral. "Esto refuerza mucho, tanto la clasificación de la Copa como el partido de hoy. Es fantástico, ayuda a trabajar con más tranquilidad y a seguir creyendo en hacer cosas bonitas. Esto ayuda a trabajar con más tranquilidad y te anima a seguir creyendo en hacer cosas bonitas".

Le preguntan por el hecho de jugar con Fekir, Canales y otros futbolistas y la respuesta de Borja Iglesias es concluyente: "Y los que no han jugado hoy, tenemos gente con una capacidad tremenda para jugar, el míster ha conseguido que juguemos hacia delante, intenta generar y la verdad es que con gente con tanta calidad es una gozada poder jugar así".

Última cuestión, los dos goles en su cuenta particular. "Obviamente si hace goles mejor, pero hay que disfrutar de los buenos momentos. Cuando hemos salido y nos hemos puesto en el saludo entre equipos se lo he comentado a Sergio que no es normal, cuando ves 40.000 personas y somos unos privilegiados por poder vivir esta situación".