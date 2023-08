Borja Iglesias renuncia a jugar en la selección española "hasta que las cosas cambien"

El delantero del Betis Borja Iglesias, tras la conferencia de prensa de Luis Rubiales, ha expresado su malestar por lo que esta aconteciendo y ha anunciado en sus redes sociales que no volverá a vestir la camiseta de la selección española.

"Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", ha comunicado el Panda.

"Estoy flipando. Por un fútbol más humano, justo y decente. Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", ha añadido el actual delantero del club verdiblanco.

De esta manera, Borja Iglesias ha mostrado su visión tras comunicar Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que no tiene en mente dimitir: "Aquí no se está tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. Más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos. También ha criticado Rubiales lo que definió como "falso feminismo", el que a su juicio "no busca la justicia y la verdad, no le importan las personas sino ponerse una medalla y decir que están avanzando cuando es todo lo contrario".

Junto a Boja Iglesias, otros compañeros del plantel del Betis, como Héctor Bellerín, han mostrado su disconformidad con el capítulo vivido entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso, con autoridades políticas mostrando su crítica al todavía máximo representante de la RFEF.