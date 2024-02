Cádiz-Betis en víspera de Carnaval

CÁDIZ en sus días más señalados, que si hoy es la final del Falla, mañana se pregona el Carnaval y todo se dispara. Y en este viernes de vísperas de carnestolendas aparece el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, en el calendario lúdico de la Tacita. Partido crucial para ambos y, aunque por distintas circunstancias, de vital importancia para las causas amarilla y verdiblanca así que den las nueve en todos los relojes.

Necesita imperiosamente el Cádiz sumar de tres en tres después de una eternidad sin lograrlo. A tres puntos del brocal que sirve de asidero para la salvación, los de Mauricio Pellegrino aguardan al Betis de Manuel Pellegrini con el cuchillo en la boca porque, por muchos que sean los puntos aún en el aire, la presencia del Betis siempre estuvo cargada de morbo en el viejo Carranza, hoy Nuevo Mirandilla por esos muchos caprichos que alimentan los egos de los políticos.

Ha mejorado el equipo cadista de la mano de Pellegrino, pues empatar con el Athletic en casa y con el Villarreal de visitante no es mala marca. Y acude el Betis con la herida dolorosa de la ausencia de Isco, el tótem que condujo al Betis hasta esa posición ubicada en los umbrales de Europa. ¿Hasta dónde influirá la ausencia del mago malagueño en el desempeño bético? Como todo, en manos de Pellegrini queda la cosa y no cabe duda de que confiar en el chileno nunca está de más.

Pero es que si para la nave cadista es clave vencer, lo mismo ocurre en la verde, blanca y verde. Aun plagado de bajas, para la historia quedan los treintaicinco años que lleva sin caer en Liga en este rodeo de hoy. Fue ante el Cádiz de Víctor Espárrago y de Jorge Mágico González, pero era un Betis cuesta abajo y sin frenos, nada que ver con éste tan sólido. No estará Isco, pero sí habrá once futbolistas fiables bajo la enseña verdiblanca. Y el Carnaval arranca mañana, no hoy.