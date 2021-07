Camarasa, el Betis, el Cardiff y Pellegrini

Con apenas con Sabaly como novedad del Betis en Bad Ragaz, Manuel Pellegrini sí tiene el foco en otra cara nueva: Víctor Camarasa. El centrocampista ha vuelto a reintegrarse al equipo tras un año en blanco por la grave lesión que sufrió en la pretemporada del pasado año y el técnico le tiene mucha fe al valenciano, sobre todo ahora que no se esperan grandes inversiones en la plantilla.

"Va a ser mi año", aseguró ayer el propio Camarasa en los medios oficiales del club, agradeciendo esa confianza que le ha depositado el entrenador chileno. Y es que Pellegrini ya sufrió en primera persona a la mejor versión del valenciano durante su etapa en el Cardiff y ahora pretende recuperarlo para la causa bética.

En aquella cesión al conjunto galés, Camarasa se midió al West Ham que entonces dirigía Pellegrini y brilló con luz propia. El Cardiff acabó imponiéndose por 2-0 y el valenciano anotaría el segundo tanto de su equipo, uno de los cinco que consiguió en aquella temporada 18-19. Aunque el conjunto galés acabó descendiendo, Camarasa sí cuajó una buena temporada que despertó la atención de varios equipos de la Premier y su nombre también quedó anotado en la agenda de Pellegrini.

Su lesión la pasada campaña privó al chileno de tenerlo a su disposición en el Betis, una cuestión que sí se dará ahora. "Estoy muy feliz, dejo atrás una lesión grave que en parte me quitó la felicidad con la que venía la pretemporada pasada. Ha sido un camino muy duro, que me ha hecho aprender muchísimo, y crecer como persona y como futbolista. Ahora estoy tratando de trabajar cada día más y ponernos a tope", señaló Camarasa sobre esa dolencia que lo dejó en blanco en la campaña 20-21. "Me encuentro muy bien. Creo que una parte de mí ha mejorado en ese aspecto, a lo mejor soy un poco más trabajador que antes, y sí, me ha tocado entrenar en verano, es verdad que he tenido mis vacaciones también, las he disfrutado, y enseguida a ponernos de corto otra vez", añadió el centrocampista, con esa madurez que ha ido adquiriendo con el paso de los años.

También tiene buenos consejeros Camarasa dentro de la plantilla bética. Sergio Canales, uno de los jefes del vestuario, supo levantarse a tres graves lesiones de rodila, y también Nabil Fekir pasó por el quirófano tras una dolencia en esa articulación. "Estoy al 100%, obviamente salen cosas, que son normales y me van a salir hasta dentro de mucho tiempo. Lo he hablado con Sergio (Canales), con Nabil (Fekir), son cosas normales y hay que ir adaptándose. Lo importante es estar bien, fuerte de mente y de piernas, y ser listo también. Les he preguntado bastante y todos coincidimos en lo mismo, que hay que soportar ciertas cosas, tener la cabeza fría y saber lo que hay que hacer en cada momento. Y sobre todo tener la tranquilidad de que la rodilla está bien, está fuerte y ya está", comentó el centrocampista, que se siente casi como un fichaje pese a que es su cuarta pretemporada con el equipo verdiblanco: "Tras estar todo un año sin competir, sin entrenarme, eres un poco como una cara nueva. Aunque haya estado cedido he hecho casi todas las pretemporadas aquí. Pero al final soy como una cara nueva y sólo tengo ganas de demostrarlo en el campo, ponerme a tono y demostrar esa confianza".

Cedido al Cardiff, al Crystal Palace y al Alavés, Camarasa apenas jugó con el Betis en su primer año de contrato, cuando disputó 24 partidos de Liga a las órdenes de Quique Setién, un técnico que no confió demasiado en él. Ahora la situación es diferente y Pellegrini quiere recuperar para el equipo verdiblanco a ese Camarasa que el padeció en la Premier.