Con el rostro serio tras la derrota ha comparecido Sergio Canales en los micrófonos de Movistar LaLiga, donde ha reconocido que al Betis le ha costado generar peligro. "Hoy no nos ha dado para sacar algo, es la realidad. Nos han ganado con muy poco", ha señalado Canales, que ha dejado en el aire ese posible penalti de Bono. "Yo toco el balón, luego me toca él... Si entro a valorar este tipo de cosas me va a perjudicar", ha indicado el cántabro.

"Es difícil contestar ahora, es una derrota muy dolorosa. El equipo ha estado bien, pero no nos ha dado hoy para sacar algo más. Es la realidad. Hay que seguir mirando hacia delante, encarar el partido del viernes, estamos en los puestos que queremos acabar y hay que seguir ahí", ha señalado Canales, que sí ha valorado la actitud del Betis: "Las dinámicas no cuentan, dan igual. El equipo ha tenido personalidad, hemos venido a ganar. Hemos hecho un gran esfuerzo y lo que teníamos que hacer, no podemos reprochar nada. Hay que seguir mejorando para ganar estos partidos".

Sobre la dificultad para generar peligro, Canales se ha referido al esquema del Sevilla. "Es un equipo que en seguida se meten los 11 alrededor de su área y es complicado. En las transiciones podíamos haber hecho más daño, siendo más verticales. Con muy poco nos han ganado", ha señalado el zurdo, que ha finalizado con un mensaje para los aficionados: "Entiendo la frustración, somos los primeros que la tenemos. Vamos a seguir tirando hacia delante, estamos marcando el camino para hacer grandes cosas y ganar partidos importantes y no vamos a dejar de luchar por ello".