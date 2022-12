Canales: "Llego seguro para el partido con el Athletic"

Canales no jugará contra la Atalanta, pero estará contra el Athletic, según confirmó él mismo en Radio Sevilla que estará ante el conjunto vizcaíno y que está "a tope". "Llego seguro al parido del Athletic. Ya he entrenado, pero estamos haciendo control de cargas para llegar en las mejores condiciones", matizó el futbolista bético, quien no cree que el parón por el Mundial haya afectado mucho a la condición física: "Al final no ha sido tanto tiempo parado. No se ha perdido una forma física grande", indicó cara a retomar una "exigente" vuelta a la competición con la ilusión de la Supercopa: "Son dos partidos para ganar un título. Vamos a por todas. No vamos de turismo ni de paseo", insistió.

Canales considera que no haber ido al Mundial le permitirá afrontar al vuelta con mayor frescura, "pero en el fútbol nunca se sabe". "A veces piensas que por estar ausente vas a estar mejor y no es así. Hay que estar en el presente, con las ganas de siempre y estar a tope desde el primer partido", indicó el cántabro, que se pone como reto mejorar lo de la temporada pasada: "En los tres primeros meses, en cuanto a resultados, hemos estado bien. Con las bajas que hemos tenido y las expulsiones, que son culpa nuestra, al final creo que no hemos estado al nivel de equipo que podemos llegar o considero que podemos tener. Y pese a eso hemos acabado primeros en el grupo de Liga Europa y estamos a nada de la Champions. Creo que han sido tres o cuatro meses buenos en cuanto resultados, sin estar al nivel que podemos estar".

Cuestionado sobre el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, señaló: "No he coincidido con él. Soy más mayorcete y no me ha entrenado. Las referencias son buenas y seguro que le esperan cosas buenas. Pero yo siempre he hecho lo mismo, esté quien esté en el cargo, que es hacer mi trabajo en mi club y luego intentar luchar por llegar a la selección. Primero hay que mirarse a uno mismo para intentar estar lo mejor posible".