Canales: "Mis amigos me dicen que es un gusto ver jugar al Betis"

Sergio Canales ha sido el protagonista en los medios oficiales del Betis, en los que ha indicado que se siente plenamente identificado con el estilo de juego de Setién, uno de los motivos que lo llevó a fichar por el club verdiblanco. "Tengo muchos amigos que me escriben y que me dicen que es un gusto ver jugar al Betis. Es una de las cosas que ayudaron a que viniera, disfruté muchísimo viendo al equipo y este año lo hago en el campo", ha comentado Canales, que también ha repasado tanto el duelo ante el Athletic como el futuro más inmediato que pasa por la visita al Girona.

Empate ante el Athletic: "Ellos salieron muy bien al partido, nos hicieron una presión muy buena y nos crearon unas dificultades que hasta ahora no habíamos tenido. Nos hicieron tener, no más dudas, pero sí imprecisiones. El marcaje que hacían era muy bueno. Tras la expulsión es otro partido, pero ya van siendo varios partidos que han echado a varios jugadores y es algo que propiciamos nosotros por la manera de jugar, por cansar al rival, que llegue tarde a las disputas. Le dimos bien la vuelta al partido, lo hablamos, que empezábamos uno nuevo en el segundo tiempo y estuvimos cerca de ganar".

Expulsiones: "Haces que el equipo rival pierda la paciencia, generas situaciones... Yo lo he vivido en contra y al final llegas tarde. Los primeros minutos estás fresco, a ellos luego les costaba más llegar a esos dos contra uno que queremos hacer. Es parte del fútbol y es algo que generamos bien".

Campeonato: "Se está demostrando que la Liga está muy igualada, nadie gana fácil a nadie. Estás viendo al Barcelona, al Celta con el Valladolid, el Valencia... La Liga está más bonita que nunca, cualquiera le puede hacer daño a cualquiera. Hay que mirar más que nunca al siguiente partido y no a largo plazo".

Remates e identidad: "Los datos incluso pueden engañar. Hay muchos equipos que a la mínima disparan y pueden ir entre los tres palos. Nuestras ocasiones suelen ser claras, tenemos paciencia. Las que generamos son claras, no son por tirar por tirar. Seguimos confiando, estamos tranquilos, queremos corregir las cosas que no hacemos bien, cuando no ganas algo no funciona. No hay que dejar de creer en esto, es la identidad de este equipo, estamos en boca en boca en toda la Liga. Tengo muchos amigos que me escriben y que me dicen que es un gusto ver jugar al Betis. Es una de las cosas que ayudaron a venir, disfruté muchísimos viendo al equipo y este año lo hago en el campo"

Gol: "Me da el balón Cristian (Tello), controlo porque me viene a la derecha e intento rematar rápido. El control se quedó un poco arriba y le tengo que pegar a bote pronto. Fue buena. Veías en el marcador, que quedaba tiempo, estaba convencido de que le íbamos a dar la vuelta, Por eso la tristeza del final, estuvimos cerca, tuvimos oportunidades... Analizando luego en frío hay que estar contentos por la reacción del equipo ante un rival complicado, al Madrid le demostró que no es fácil. Hay que sacar las cosas positivas".

Lesiones: "He encontrado la forma de trabajo que me ha dado la estabilidad, en cuanto a prevención y encontrarme bien físicamente. Cuando un día me retire me quiero quedar con la sensación de haber dado el 100% en cada sitio, que no he dejado de hacer cosas. Aquí al Betis, aparte de venir a jugar, vengo a trabajar y seguir creciendo como futbolista. Tirar la toalla, no. En la vida nunca te tienes que rendir, el creer en ti, el que tú siempre quieras dar un paso adelante y mejorar en todos los aspectos sin ponerte límites. En la última lesión tuve momentos complicados, lo veía negro para estar bien. Ahora estoy disfrutando más que nunca".

Setién: "Nos conocíamos, por teléfono habíamos hablado más. Su manera de ver el fútbol y de pensar son calcadas a lo que yo pienso y siempre he creído en el fútbol. Vengo de un sitio donde la idea de fútbol es parecida, y eso también te ayuda".

Girona: "En los últimos partidos ha cambiado a cinco atrás, que es lo que hacía el Girona antes de Eusebio. Pero seguro que va a querer la pelota, no creo que eso vaya a cambiar por muchos esquemas. Nosotros también jugamos así. Seguro que el Girona también nos querrá pelear el dominio del partido".

Selección: "Es un sueño que tengo, cualquier futbolista español querría ir, me encantaría. Hablaría muy bien del equipo, para ir a la selección no sólo tienes que hacer las cosas tú bien, sino que el equipo esté arriba. Eso nos nutre a todos".