Conference es lo que toca

BASTABA el empate en casa para continuar en la segunda competición continental y librarse del purgante que es una eliminatoria como ésta de ahora, pero el Betis se acordó de sus ancestros y fue incapaz de amarrar el punto que le hacía falta. Fue una esaborición aquel tropiezo ante el Rangers, un equipo con más pasado que presente, pero la vida sigue y, tiempos peores aparte, hoy arranca el Betis en la tercera competición europea.

Aquel sofocón del otoño último no hizo metástasis y ahí sigue el Betis en Liga viviendo en su zona más noble y con la ilusión de recitar un buen papel en esta Conference que hoy se viste de largo en Heliópolis. Llega el Dinamo de Zagreb, el club más laureado de cuantos conforman el calendario croata con 26 Ligas, 14 Copas y una Copa de Ferias en los sesenta. Vigente campeón de la Liga croata, actualmente ocupa la tercera plaza tras Rijeka y Hajduk Split.

Aunque a estas alturas de la competición no hay enemigo pequeño, la realidad es que el Dinamo de Zagreb no debería ser obstáculo insalvable para el Betis. Claro que tampoco parecía que los escoceses del Rangers fueran a complicarle la vida a los de Pellegrini y para qué vamos a recordar lo que pasó. Desde luego, aquello debió ser una lección ideal a fin de no tropezar en la misma piedra y acudir la semana que viene al estadio Maksimir con los deberes encarrilados.

¿Y qué tendrá dispuesto Pellegrini en su sesera para que tal cosa ocurra? Pues imaginamos rotaciones respecto a Cádiz y teniendo en cuenta que sólo setentaidós horas separarán esto de hoy con lo del domingo frente al Alavés. ¿Estará Fekir como para soportar este ritmo? Quien la lleva la entiende, pero, como lo que hay es Conference, pues afróntese en la confianza de que hay veces en que lo mejor es enemigo de lo bueno. Toca Conference League, pues a por ella.