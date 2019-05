El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro ante el Real Madrid, siendo la principal ausencia la de Javi García, que no ha gozado de la confianza del cántabro en casi toda la temporada.

Al ser cuestionado Setién, en la rueda de prensa previa a la cita ante el cuadro blanco, por si tiene algo persona con Javi García y Sergio León ha explicado lo siguiente: "Ellos tienen mis explicaciones personales sobre su situación igual que todos. Son decisiones deportivas basadas en el criterio futbolístico y en las decisiones que uno tiene que tomar. El año pasado nadie me preguntó por Rafa Navarro. Unos años hay jugadores que tienen protagonismo, otros no. Esa situación varía. No tengo ninguna cuestión personal con ningún jugador. No he tenido ningún problema con ningún jugador. Es verdad que las decisiones que tengo que tomar les afecta a unos más que a otros. Esto ha pasado siempre en el fútbol".

A continuación, el cántabro añadía lo siguiente al ser preguntado la comparación entre Rafa Navarro, Javi García y Sergio León: "Para mí son todos iguales. Todos tienen el mismo rol. Todo está en la cuestión deportiva. Todos los jugadores pueden ser importantes. Las diferencias las marcáis vosotros, no yo. Realmente a todos los trato por igual. Nadie pensará que soy tan torpe como para poner a jugadores porque me caigan bien. Lo realmente importante es que el equipo gane".