Cordón: "¿Ceballos?, tarde o temprano nos cruzaremos en el camino"

Cerrado el mercado de fichajes y tras la última incorporación de Bellerín, Antonio Cordón abordó la actualidad del club refiriéndose a un nombres propio siempre relacionado con el Betis como el de Dani Ceballos: "Tarde o temprano nos cruzaremos en el camino. Ha habido muchos nombres vinculados al club. Ceballos era uno de los que estaba ahí, porque es un jugador que gusta en el Betis y a él le gusta el Betis", explicó el director deportivo.

Sobre la plantilla que ha confeccionado para el conjunto heliopolitano, afirmó: "A priori estamos muy contentos por el tipo de profesionales que han llegado. Hemos fichado jugadores de nivel europeo importante, pero habrá que esperar los resultados", indicó Cordón, para quien los nombres no son lo más importante. "Lo fundamental de las plantillas, más que nombres, es el grupo. Cómo funcione el grupo y la dinámica que tenga es más importante que los nombres. Hay equipos y plantillas que se refuerzan con grandes cantidades de dinero que no logran sus objetivos. Ahora lo que me preocupa es la dinámica del día a día y esa exigencia que hay que tener con jugadores y técnicos. Es un trabajo de muchos meses para lograr los objetivos deseados. Pasito a pasito hay que ir dando alegrías tras un último año de sufrimiento por la pandemia", aseguró.

El dirigente extremeño apuntó sobre Joel y William Carvalho que son jugadores "que contaron mucho la temporada pasada y que están en la plantilla y merecen el máximo respeto". "Hay muchas competiciones y todos tienen que sumar. Para mí todos los jugadores que tenemos son los mejores del mundo".

Venía precedido Cordón de una fama de descubridor de jóvenes talentosos con los que hacer caja después, pero al Betis sólo llgan futbolistas contrastados, "porque los jóvenes están muy cotizados y en la economía actual traer a uno cuesta mucho dinero". "La apuesta del Betis va hacia descubrir ese talento en nuestra cantera. Más que ir al mercado, que lo tenemos controlado y los precios no invitan ahora a ir a este mercado, el talento joven lo buscamos en la cantera, donde se está haciendo un gran trabajo".

Desveló el dirigente que hubo "ofertas por jugadores importantes", pero el club no las consideró suficientes. Sobre los motivos de que en la presentación de Pezzella cerrase la puerta a más incorporaciones, destacó: Había que jugar al despiste. El club viene trabajando desde hace muchos meses por cada jugador que ha venido. El fichaje es un trabajo de muchos meses y estamos logrando que no se sepa. Siempre se descubre a última hora, pero no podemos dar pistas".

"El principal valor no va tanto en los fichajes. Lo más difícil para crecer es crear esa cultura de cómo llevar un vestuario, marcar la exigencia y la calidad en el trabajo. Eso es día a día. Ahora empieza el trabajo duro y difícil para hacer entre todos un Betis grande. El año pasado hubo cuatro fichajes profesionales; este año cinco. Cinco canteranos incorporados entre los dos años... Queremos gente que sume al grupo, que quiera al Betis y a su afición y que luche a muerte", valoró Cordón, quien habló de "retos ambiciosos" esta campaña: "Eso pasa por ir a ganar el próximo partido. La ilusión, como la de todos los béticos, es intentar estar lo más arriba posible. Hay ambición y exigencia por llegar alto. A ilusión, ganas y ambición no nos van a ganar", aseguró.