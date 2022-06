Dani Ceballos: "Hablaré con Ancelotti y decidiremos"

En espera de retornar al trabajo el próximo 8 de julio con el Real Madrid, Dani Ceballos, en plenas vacaciones, habló sobre su inminente futuro, que puede virar a verdiblanco. "Cuando empecemos la pretemporada se verá. Hablaremos con el míster, a ver qué quiere, y a partir de ahí decidiremos el futuro", ha comentado en una entrevista a Cuatro y Mediaset.

Cuando el vigente campeón de Europa vuelva a la actividad, Dani Ceballos se sentará a hablar con Carlo Ancelotti después de otra temporada en la que el centrocampista utrerano no ha gozado del protagonismo que esperaba, por mucho que se proclamara al final campeón de Liga y de Europa e incluso jugara unos minutos de la final ante el Liverpool en París.

Quiere saber el canterano bético de primera mano cuál es la idea del preparador italiano: "Me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería jugar y eso le honra, pero bueno. Un jugador siempre quiere más y eso es lo que realmente busco", añadía.

Dani Ceballos no renovó con el Betis y se marchó al Real Madrid en 2017, pero en las redes sociales y en su entorno no para de dejar señales de acercamiento a la entidad de Heliópolis, que lógicamente, no puede dar un paso y se mantiene a la expectativa porque el tiempo juega a su favor: el Real Madrid tasa hoy al jugador en unos 20 millones de euros, cantidad inalcanzable para la entidad verdiblanca ahora mismo, pero conforme pase el verano, la puerta se puede abrir de par en par para un jugador que acaba contrato con el Madrid el 30 de junio de 2023. Otra historia es que el Madrid le plantee la renovación y el utrerano acceda.