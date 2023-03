Dani Ceballos "Ojalá pueda venir aquí y que la gente me quiera"

Dani Ceballos era uno de los focos de atención del Betis-Real Madrid. El utrerano partió desde el banquillo y entró en el minuto 65 por Tchouaméni. El Benito Villamarín dictó sentencia y lo recibió con una sonora pitada.

"Para mí jugar en este campo es la cosa más bonita que me ha podido y ojalá que pueda venir aquí y la gente me siga queriendo", indicó el utrerano, para quien su equipo no supo aprovechar la oportunidad para seguir metido en la puja por la liga: "Nos quedamos un poco más lejos, pero mientras haya puntos el Real Madrid va a pelear por el campeonato".

"Estábamos muy volcados en los últimos minutos y corriendo riesgos de que nos cogieran a la contra. Era lo que teníamos que hacer. Apretamos hasta el último segundo, pero no pudimos marcar", indicó Dani Ceballos, que tuvo una buena ocasión ante la portería de Claudio Bravo: "Es bastante clara. La cojo a bote pronto y no coloco bien el cuerpo. Fue una pena, porque era una buena oportunidad", afirmó el protagonista, consciente de la importancia de los próximos duelos: "No podemos lamentarnos. Esto no para. Ahora recibimos en casa al Espanyol, después al Liverpool en una eliminatoria que no está cerrada y después vamos al Campo Nou. Son tres partidos decisivos".