El Betis tiene un nuevo positivo en Covid-19, después de que Diego Lainez haya revelado en las redes sociales que tiene la enfermedad, por lo que ya se encuentra aislado de sus compañeros.

"Hola, amigos. Quiero informarles por este medio que me he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado en casa y con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré con más ganas y más fuerte. Gracias por su mensajes, abrazos a todos", ha expuesto el mexicano.

En el club verdiblanco ya se conoció esta mañana que se había detectado un resultado no concluyente en las pruebas de antígenos a las que se somete a la plantilla, aunque se estaba a la espera del test PCR para determinar que Lainez tiene la enfermedad, aunque ha sido el propio mexicano el que lo ha desvelado.

De esta forma, Lainez tendrá que estar un mínimo de diez días apartado del equipo, justo en el momento en el que se había ganado la confianza de Pellegrini. El mexicano se perderá, como mínimo, los partidos ante Osasuna y Barcelona, además de los cuartos de final de la Copa del Rey.