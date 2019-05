Lainez, la atracción de México en el Mundial sub 20 para la FIFA

El futbolista del Betis Diego Lainez es para la FIFA la gran atracción de la selección de México para el Mundial sub 20, que se celebra en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio, algo que no le crea presión alguna al joven jugador verdiblanco, que se unirá al combinado tricolor una vez concluya la Liga.

"Soy un jugador más en el equipo, solo quiero contribuir. Aprendí a vivir con la presión, Estados Unidos es el mejor equipo del país y estamos constantemente en el centro de atención, para mí es bueno, cada uno la maneja a su manera, me gusta", señala Lainez.

Cuestionado por su deseo como futbolista, el jugador del Betis tiene claro que desea llegar y triunfar al más alto nivel porque le apasiona el fútbol: "Es mi vida, entreno mucho, porque me encanta, y paso tiempo con mi familia, eso es lo que me gusta hacer. Las redes sociales no me interesan mucho".

Japón, Italia y Ecuador serán los rivales de México en un grupo potente para Lainez: "Es un grupo difícil, vamos a jugar contra equipos que han tenido una buena competencia preliminar, pero me gustan estos tipos de desafíos, conocemos a los oponentes de nuestro grupo. Además, tenemos un buen equipo y sabemos de lo que somos capaces. Sé que están esperando mucho de mí porque estoy evolucionando en Europa, pero tengo el mismo estatus que mis compañeros. El esfuerzo tiene que ser colectivo para lograr el objetivo que nos hemos fijado, que es lograr un buen Mundial'.