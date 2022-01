Dimitrievski al Betis: "Nosotros no hemos llorado"

Aunque en el Betis la consigna pasa por centrarse desde hoy en el derbi copero del sábado, el partido ante el Rayo Vallecano y las críticas arbitrales aún colean en el ambiente. Así, el meta rayista Dimitrievski, que no jugó por lesión ante los verdiblancos, ha cargado contra el equipo verdiblanco al que acusa de buscar beneficios en el futuro.

"Quién más llora va a recibir más. Eso es lo que me parece. Todos los que criticaron al árbitro, que critiquen, es su cosa. Nosotros a lo nuestro. A nosotros en otros partidos nos han echado jugadores, nos han pitado 8 o 9 penaltis esta temporada y nosotros no hemos llorado. Simplemente mejoramos nuestra parte y nos miramos a nosotros. Si ellos critican, la próxima están esperando que les den algo y no se trata de eso. Ellos empataron pero merecieron perder porque tuvimos más ocasiones que ellos. Eso no lo miran", aseguró el portero macedonio en una entrevista en Pasión por el Rayo Radio.

"Fue un buen partido. Estuvieron muy ordenados y son un buen equipo. En casa plantamos cara a los más grandes junto a nuestra afición y hemos demostrado que podemos jugar contra cualquiera. Lo peleamos todo", añadió el meta, que explicó su ausencia del partido: "Tengo unas molestias en el isquio, tengo dolor pero nada serio, nada grave. Unos días de descanso y tratamiento y me volveré a poner bien y en forma en un par de días. Estoy bien. Esta molestia me viene por el Covid, por estar en casa esperando sin entrenarme y sin trabajar, y luego ponerme a ello".