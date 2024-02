Dinamo Zagreb - Betis: Todo o nada por Europa

Todo o nada. No hay margen de error para seguir en Europa. El Betis se juega en Croacia (18:45) mantenerse esta temporada en competición continental y no despedirse de ella antes de tiempo, ya que si desilusionante fue caer eliminado en una fase de grupos con el Glasgow Rangers, el Sparta de Praga y el Aris Limassol, decir adiós en el tercer torneo europeo ante el Dinamo de Zagreb sería un fuerte varapalo para la afición y las arcas de la entidad, pues ya se hablaba del desajuste financiero que ocasionaba despedirse tan pronto de la Europa League.

El 0-1 cosechado hace una semana en el Benito Villamarín obliga al conjunto vediblanco a salir con una marcha más en ataque, ya que debe ganar por una diferencia al menso de dos goles, con la decisión que faltó en el duelo de ida y con el acierto perdido en los últimos encuentros en casa, el fortín que mantuvo al equipo cuando no ganaba fuera. Ganar por dos tantos al conjunto balcánico no es ningún imposible. No sería una quimera, ni siquiera una hombrada, pero las circunstancias con las que llega al encuentro el conjunto verdiblanco sí que reviste de épica un duelo que el técnico chileno afronta con once bajas motivadas por distintas circunstancias.

Y más allá de las ausencias el problema para el Ingeniero será recomponer un equipo, un once inicial con jugadores cambiados de posición para cubrir los huecos en determinados puestos. El agujero lo crea la suspensión de Pezzella, que se pierde el encuentro por una absurda tarjeta amarilla que vio por protestar, y la falta de centrales, ya que Marc Bartra está lesionado y Sokratis no está inscrito. Será Chadi Riad quien lidere la zaga y a su lado estará Marc Roca, que ya hizo de central de urgencia junto al argentino en la fase de grupos de la Europa League. Serán dos zurdos los que jueguen en el eje de la medular, aunque el internacional marroquí puede manejarse con las dos piernas y seguramente ocupará el perfil derecho.

De esta forma, Johnny Cardoso volverá a la medular junto a William Carvalho, que debe acelerar su juego para crear más peligro y no hacer un fútbol tan previsible como el que materializó hace siete días.

Miranda ocupará el lateral zurdo, pues Abner sigue en el dique seco recuperándose. El problema lo tendrá Pellegrini el domingo ante el Athletic, ya que pierde también al de Olivares por acumulación de tarjetas, aunque ya tratará el entrenador esa cuestión cuando llegue el momento. Bellerín podría estar en el otro lado para asociarse en la derecha con un Ruibal que es de los pocos hoy por hoy capaz de inyectarle algo de sangre al equipo, necesario en un encuentro de esta exigencia. En la línea de mediapuntas repetirá Fekir, faro ofensivo, pese a no estar a su mejor nivel, sin Fornals ni Isco, mientras que la velocidad de Abde debe ser un arma que explotar en el costado zurdo, con Bakambu en la punta de lanza.

En el banquillo, independientemente de las apuestas que haga el técnico, sólo quedarán tres jugadores del primer equipo (contando a Assane, en la dinámica ya desde hace tiempo), dos porteros –sería extraño que Claudio Bravo reapareciera en un choque de esta envergadura– y los canteranos Enrique, Sorroche y Pleguezuelo.

Superar esta ronda exige ganar en Zagreb por dos goles como mínimo. No pasar de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Conference sería un fracaso, atenuado eso sí por las incontables bajas, con todas las letras para un conjunto que viene peleando cada año por clasificarse para Europa, aunque después no aprovecha sus participaciones para hacer que su nombre resuene en Europa.