Pellegrini: "Es una final y hay que ir a por el partido desde el primer minuto"

Manuel Pellegrini mantuvo en la sala de prensa del vetusto estadio Maksimir el hilo argumental de Ángel Haro, que dijo que "hay plantilla para pasar de ronda". El técnico también lo cree así, pero como buen hombre de fútbol fue mucho más comedido si bien destacó que confía en ver "un Betis que vaya a por el partido desde el primer minuto".

"Es un partido difícil, como cualquiera en Europa. Perdimos en casa y hay que ir a buscar un buen resultado dese el primer minuto con el convencimiento de mantener lo bueno que hicimos el partido anterior, ya que en defensa no sufrimos", explicó el técnico, que tildó de "final" el choque: "En todos los campeonatos cortos cada partido son finales. Nos tocó vivir ya una en fase de grupos de la Europa League y perdimos contra el Rangers en casa; tampoco ganamos en la Copa. La liga permite tener tropiezos que en estos torneos cuesta la eliminación. No sé si es el duelo más importante de la temporada, pero no queremos quedarnos fuera de un campeonato que para nosotros es importante", argumentó.

Respecto a algunos nombres propios destacó que el otro día reservó a William Carvalho, al que no quiso arriesgar, "porque tenía molestias en el gemelo, pero ya está en condiciones", mientras que de Fekir indicó que "se siente bien, pero veremos cómo se dosifica" por jugar tantos partidos seguidos con poco tiempo de recuperación, ya que "es un riesgo". Pellegrini adelantó que Marc Roca jugará junto a Chadi Riad, porque "ya lo hizo en la Europa League", mientras que de Guido Rodríguez y las palabras de Haro sobre la expiración de su oferta de renovación: "Estamos más pendientes del partido, pero lo de Guido es normal entre un jugador que acaba contrato y un club que lo quiere renovar. Ojalá se llegue a un entendimiento, pero no es una preocupación primordial ahora".

El técnico verdiblanco es consciente de que el Betis debe mejorar en el plano ofensivo para tener opciones de clasificación. "Todos los partidos son distintos. El del otro día no reflejamos la ambición de ir a por el partido con más intensidad, pero no merecimos perder porque el rival apenas llegó a nuestra portería. Jugamos muy atrás, así que hay que mejorar esa intensidad para tener un volumen mayor de ocasiones de lo que hicimos en casa. Somos conscientes de que nos falta gol y hay que salir desde el primer minuto con el convencimiento de que le podemos dar la vuelta a la eliminatoria".

En este sentido, el Ingeniero aseguró que ya contra el Alavés el equipo tuvo "más presencia en el área rival, pero en futbol todos los partidos son distintos". Por último, el entrenador bético aseguró que no han entrenado los penaltis ante la posibilidad de que el duelo se resuelva en esa instancia: "Los penaltis es algo muy difícil de preparar. Hasta yo puedo marcar uno en un entrenamiento sin presión. Pensamos en el partido, primero en igualar el marcador y después, en superarlo. En los penaltis el que esté más tranquilo tiene mucho ganado", aseguró.