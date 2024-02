Haro y la negociación con Guido: "La oferta de renovación ha expirado"

Ángel Haro, presidente del Betis, trató los temas de actualidad sobre el club verdiblanco antes de partir hacia Zagreb, donde el equipo busca la remontada ante el Dinamo tras el 0-1 de la ida para seguir vivo en Europa.

Uno de los temas tratados fue el del futuro de Guido Rodríguez, que cada vez parece más alejado de Heliópolis a tenor de las palabras del dirigente. El argentino cumple contrato este verano y no haaceptado laoferta realizado por el Betis. "Es un jugador importante, le hicimos una oferta que ha expirado. Si quiere seguir en el club nos sentaremos de nuevo a hablar". Y fue más allá el presidente en su explicación: "Los días van pasando y si quiere nos sentaremos. El fútbol es así, cuando a un jugador le queda menos de seis meses y lleva un año intentando renovar y el agente no quiere y te da largas puedes pensar lógicamente que no renueve".

El mandatario bético continuó explicando la situación del campeón del mundo, que para seguir tendría que sentarse desde cero para empezar a negociar. "No sé si una nueva oferta sería la baja, ya veríamos la situación. Guido Rodríguez es alguien muy comprometido que está desando volver cuanto antes. El Betis va a intentar dar lo más posible", señaló sobre la situación del jugador, insistiendo que él y su familia están muy a gusto en Sevilla y que todo "es cosa de su agente".