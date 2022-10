La doble vara de medir de Mateu Lahoz en su relación con los jugadores

Dialogante a veces, moderno en su concepción del fútbol como deporte de roce, rigorista en cambio con las protestas a sus decisiones. Así es Mateu Lahoz, valenciano de 45 años que debutó en Primera División el 13 de septiembre de 2008 en un Sevilla-Sporting de Gijón. Desde entonces, su figura ha sufrido altibajos, aunque mantiene la fama de árbitro que deja jugar, pero que también es complaciente con ciertas actitudes de futbolistas estelares, sobre todo si son del Real Madrid o el Barcelona.

Mateu es internacional y ha representado a España en los Juegos Olímpicos de 2016, el Mundial de 2018 y la Eurocopa de 2020 tras una larga trayectoria en el fútbol español desde las categorías inferiores, pasando por todos los escalones hasta su ascenso a la élite.

La excesiva expulsión de Canales, la primera del cántabro en su dilatadísima carrera a sus 31 años -de hecho sólo ha cumplido un partido de sanción por acumulación de amonestaciones con el Betis en la 19-20-, ha reabierto la discusión sobre las formas y la vara de medir de Mateu Lahoz, el primer árbitro que ha expulsado al actual capitán del Betis.

Esa doble vara de medir se ha visto cuando otros futbolistas con más fama o más protegidos por su militancia en los grandes clubes españoles se han encarado con Mateu, un hombre que sabe que las cámaras siempre están ahí... y se gusta ante ellas.

Por ejemplo, se vio esta circunstancia en el derbi madrileño de la pandemia, en diciembre de 2020, cuando avisó a los futbolistas de que cuidaran sus actitudes: "Cuidado que hay muchas cámaras". Sin público se oían perfectamente sus comentarios con los jugadores de Real Madrid y Atlético. A veces de forma coloquial, otras más cortés.

El árbitro que más disfruta.El derbi de Mateu Lahoz. #ElDíaDespués pic.twitter.com/wFhLgQup1F — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) December 14, 2020

Pero llama sobre todo la atención que con futbolistas que son primeras figuras es más condescendiente, menos rigorista. Fue el caso de Luis Suárez, que tuvo una discusión con él en un Barcelona-Sevilla. Tras sacarle una amarilla, el uruguayo lo desafió claramente. No lo expulsó, claro.

Toda la paciencia que Mateu Lahoz no ha tenido con un señor como Canales (JAMÁS había sido expulsado en su carrera) la tuvo el mismo Mateu con un Luis Suárez que le desafió de todas las formas posibles. Ni amarilla le sacó.Saquen vuestras conclusiones.pic.twitter.com/I1R1BUusPL — El Mago de las Botas Blancas (@ElMagoBotas_) October 19, 2022

Hay quien ha querido ver la expulsión de Canales como una cuenta pendiente por algo que le pudiera decir el cántabro a Mateu, que no quiso ver penalti de Bono en una jugada muy polémica en el derbi de hace dos temporadas.

Mateu y Canales se conocen desde hace tiempo. Fue Mateu Lahoz quien no quiso ver un penalti clamoroso de Bono sobre Canales hace 2 temporadas en un derbi.Mismos protagonistas y mismo desenlace que ayer. Los perjudicados, de nuevo, Canales y el Betis.pic.twitter.com/HymtszzYPI — El Mago de las Botas Blancas (@ElMagoBotas_) October 20, 2022

Pero los hechos empíricos instan a pensar que se trata no tanto de algo particular, sino de algo genérico: Mateu suele ser más condescendiente con las estrellas mediáticas, las figuras internacionales, y aunque Canales lo es en el ámbito local o incluso nacional, no tiene la trascendencia mundial de otras estrellas del fútbol.

En el caso de Canales, se constata que no le sentó bien que le hablase de "temas personales". Porque la realidad es que Mateu es dialogante. Pero no le gusta que lo contradigan. Y he ahí la paradoja. ¿Cómo un árbitro que dialoga con los futbolistas expulsa a Canales por dos simples "observaciones"?