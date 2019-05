Éder Sarabia: "En unos años pondremos mejor nota que hoy"

Ante los problemas con la voz de Quique Setién, tomó la palabra Éder Sarabia, segundo entrenador del cántabro y mano derecha desde hace varias temporadas. El técnico fue cuestionado por su continuidad al frente del equipo, aunque sobre todo sacó pecho por el trabajo realizado en estas dos temporadas. "Las cosas hay que mirarlas con perspectiva, en unos años pondremos mejor nota que la de hoy", explicó.

El ambiente: "Lo que es evidente es que los jugadores se están dejando el alma. Nos queda un partido. En Eíbar hicimos un partidazo, pero no tuvimos la suerte de hoy, a pesar de fallar cuatro o cinco claras. Lo hemos intentado hasta el final. Los abrazos de Joaquín y sus señales en el segundo gol hacia nosotros hablan por sí solos. Nos centramos en lo que podemos controlar".

Divorcio con la afición: "Lo acabo de contestar. Nos centramos en lo que podemos controlar, que es entrenar bien. Intentar competir lo mejor posible. Intentar mejorar lo que no hacemos bien. Lo demás no depende de nosotros. Tenemos un año más de contrato. Somos de proyectos largos, es cómo se ve el crecimiento, y llegar a lo que todos queremos es que sea este Betis".

Clasificación: "Si nos pusimos unas expectativas altas, porque el equipo lo hizo bien la temporada pasada y en Europa lo hizo de forma digna; en Copa casi hubiera entrado en la final. En Liga, seguramente, con cuatro o cinco puntos más que nos merecíamos de sobra, todo hubiera sido diferente. Hablamos de uno o dos partidos. Por supuesto que pensamos que hay cosas que hubiéramos hecho mejor. También sabemos que nos ha faltado fortuna en muchos partidos. Queremos seguir trabajando, hacer un buen partido en Madrid y terminar de la mejor forma digna".

Problema afición: "Igual tenéis que preguntárselo a ellos. Nos centramos en lo que podemos controlar. Analizar al rival, preparar bien los partidos, y esa es nuestra manera de convencer a la gente. Que haya parte de la afición que no le guste lo que hacemos es respetable, como los que sí".

La dedicatoria de Joaquín: "Nos sentimos bien, desde luego. Son los que están contigo. Ayer hicimos el entrenamiento 243, son muchas horas de trabajo, de mucha intensidad. En el fútbol entrenas hora y media pero es al 100% de intensidad, de exigencia mental. Que la gente que lleva dos años con nosotros, y un referente como él, nos lo dedique es algo muy bonito y significativo.

¿Último partido en Villamarín?: "Creo que todos habéis preguntado lo mismo. No nos podemos centrar en eso, porque nos llevaría la energía a algo que no es fundamental. Sí lo es preparar el partido del Madrid, y acabar la liga con 50 puntos, que es una buena cifra. Todos queríamos más, llegar a Europa. Pero no ha podido ser. Si tiene que ser así, será. Si no, encantados. Tenemos un año más contrato"

Análisis: "Empezando principio, hemos dominado bastante. Tuvimos el control, desde el primer momento. Las ganas de defender el 1-0 nos hizo ser más temerosos con la pelota. Su buena presión nos comprometido, pero pudimos matar el partido con una muy clara de Tello en la primera parte. En la segunda, cambiando el sistema íbamos a sacar bien la pelota. Necesitábamos algo más de presencia y la entrada de Diego estaba prevista para antes, pero había algunos jugadores como Marc y Andrés que pudieron hacer que nos quedáramos sin cambios".

Decepción con Jesé: "Jesé no nos ha decepcionado. Sabemos lo que es, sabíamos qué nos podía dar. Llevaba mucho sin jugar. Es verdad que si él nos daba ocho o diez goles, el equipo iba a dar ese salto que queríamos. Pero creo que le ha pasado como en LasPalmas. La afición le reconoció trabajo en los primeros partidos, lo que pasa es que desde el Rennes, que tuvo dos o tres y que fueron claves, el derbi y unas cuantas situaciones que no metió, es una situación que nos ha pasado a todos. Ha generado mucho `pero no ha sido capaz de determinarla".

Nota de la temporada: "No es el momento de poner notas. Cuando veamos esto con prspetcitva le pondremos una nota mejor que la de ahora".

El horario del partido: "Si han tenido que hacer cooling break a 15 grados les habrá sorprendido. Pero nadie esperaba que hubiera este calor. El finde pasado no hizo este calor. Era igual para los dos. Tenemos que asumirlo, adaptarnos como lo hicimos, controlar la hidratación para que los futbolistas rindan lo mejor posible".