Pellegrini: "Cuando no se puede ganar es bueno no perder"

Manuel Pellegrini ha dado una prolija explicación del partido del Betis en Elche, en el que cree que su equipo hizo todo lo que pudo por sumar el triunfo y se topó con un rival que "cerró bien sus líneas y es muy difícil hacerle gol". "Vino el gol de penal, que desgraciadamente nos costó la lesión de Borja Iglesias, y tuvimos un segundo gol muy claro, en una buena jugada que terminó Sergio Canales con un remate, que podría haber liquidado el partido", argumentó el chileno.

"Creo que sentimos muchísimo esa acción -dijo en referencia a la ocasión tras el 0-1-. En los últimos 15 minutos del primer tiempo nos descontrolamos un poco, tomó la posesión el Elche y logró empatar el partido", lamentó el entrenador del Betis.

Según su visión, el Betis mantuvo siempre la concentración para evitar que el Elche lo sorprendiera a balón parado. "En el segundo tiempo, después de unos primeros 15 minutos equilibrados, empezamos a tomar también el control. Volvimos a tener dos oportunidades de gol muy claras como para haber liquidado el partido. No lo hicimos y cuando no se puede ganar siempre es bueno no perder. Y en esto creo que estuvimos concentrados, estuvimos atentos, para no dejar que el Elche en el algún balón parado, en alguna jugada perdida, pudiera ganarnos el partido".

Además, elogió al Elche y recordó que le ganó al Sevilla y que puso en muchos apuros al Real Madrid. "Si no puedes sacar los tres puntos sumar siempre es bueno, más en un campo en el que el Sevilla perdió, ante un rival al que ganó el Real Madrid en el minuto 94... No es un equipo fácil, es un equipo que viene levantándose mucho con Fran Escribá".

La lesión de Borja Iglesias: "Borja tenía un corte muy feo, profundo. Según él podía seguir, intentó seguir. Pero también se golpeó en el cuádriceps con el poste, se la apretó y no le permitía correr. No pudo continuar.

Sumar si no puedes ganar: "Seguimos en la lucha con los otros equipos, en el quinto lugar esperando lo que haga la Real Sociedad del miércoles. A todos nos gusta ganar todos los partidos, de local y de visitante, pero no es fácil ganar todos los partidos. Así que, como dije, si no se suma de tres, sí es importante sumar, porque cada punto va a ser importante al final".

La oportunidad de Juanmi: Buscamos hasta el final los tres puntos, hacer el segundo gol y tuvimos una oportunidad muy clara en los últimos minutos que desgraciadamente terminamos mal. Nunca nos dimos por conforme con el empate. Quisimos ir a buscar. La gran parte del partido lo jugamos en campo del Elche. Estábamos también pendientes en la parte defensiva de no perder el punto. Pero creo que esa oportunidad de Juanmi al final refleja que quisimos ganar el partido desde el primer minuto al último.

Joaquín como recurso: El Elche se cerró muy bien, no dejó espacio entre sus líneas, por eso tratamos de hacerles daño con Joaquín abierto en la derecha. Ellos se cerraron bien, no dejaron mayores posibilidades y buscamos por ambas bandas intentar desequilibrar.

Atlético, Valencia y Athletic en casa: "Con el cambio de la jornada 33 vamos a jugar extrañamente tres partidos en nuestra casa, ante rivales difíciles, de buenos planteles y buenos jugadores. Es una etapa muy importante para nosotros, para seguir dependiendo única y exclusivamente de nosotros. Así que vamos a intentar primero con el Atlético de Madrid sumar los tres puntos y luego ir viendo los partidos que vienen. En principio, siempre es mejor jugar en casa, aunque sean rivales difíciles. Y esperamos mantenernos en puestos de posiciones europeas durante los tres próximos partidos en casa".

Sin cambio de ritmo tras el parón: "El parón no afectó, para nada. Vi al equipo con la misma mentalidad, con el mismo trabajo en los 90 minutos. Hay partidos en que a lo mejor los jugadores de más creación están más activos, con mayor precisión, a lo mejor hoy, dentro de que el Elche se cerró bastante bien y cuesta bastante hacerle goles, no pudieron tener la cantidad de espacios o situaciones de gol que nos hubiera gustado crear, pero tuvimos lo necesario como para haber ganado el partido. No creo que haya influido el parón de la fecha FIFA. El Elche no es un equipo fácil como para venir a ganar en su casa siendo un equipo inmensamente superior".