Emerson: "Ricardo Oliveira es un ídolo del Betis y también mío"

El Betis ha presentado a su último fichaje invernal, el brasileño Emerson Aparecido, que se ha mostrado agradecido por la oportunidad de jugar en el club verdiblanco, del que le habló maravillas Ricardo Oliveira. "Es un ídolo del Betis y también mío", ha dicho el lateral, que tiene como referente a Cafú.

Bienvenida

"Quería agradecer a todos, a los aficionados, por el recibimiento. Agradecer a la familia por estar en estos momentos, necesito su apoyo para dar lo mejor de mí y ayudar al Betis a estar lo más arriba posible. Me siento bien con mi familia. Voy a hacer lo posible y lo imposible para ayudar a los compañeros cuanto antes".

Estado físico

"Estuve hace poco con la selección jugué ocho partidos, siento que estoy en forma, necesito adaptarme al país, al equipo. Necesito adaptarme a la cultura y al equipo".

Referencias del Betis

"Es un club grande de España y Europa. Eso me ha incentivado mucho, juega con un sistema que me gusta, que se adapta a mi perfil, es un juego rápido y divertido. Espero estar en forma y ayudar lo más rápido posible".

Lateral izquierdo

"Ya jugué en esa posición en Ponte Preta. Estoy aquí para ayudar si el míster me pone en la izquierda en algún momento voy a intentar ayudar de la mejor manera posible".

Recibimiento

"El ambiente del vestuario me encantó. Me ayuda mucho a la adaptación, también un brasileño como Sidnei. Espero aprender español. Joaquín es un ídolo y me hizo sentir bien".

Oliveira

"Ricardo Oliveiera conversé con él, es un idolo para mí también, es una persona excelente. Me ayudó mucho en Atlético Mineiro, me contó varios cosas, sobre todo de Joaquín. principalmente. Hablamos diariamente sobre el Betis, le quiero mandar un gran abrazo para él. Me dijo el gran equipo que es el Betis".

Referente

"Un ídolo como Cafú, que era bueno en ataque y defensa. Tengo características parecidas con él”.