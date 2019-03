Emerson: "Messi no es una persona"

Con participación desde el minuto 67, Emerson pudo vivir en primera persona la exhibición de Leo Messi. "No es una persona", ha indicado el brasileño en los medios oficiales del club, donde destacó la actuación del argentino ante el Betis.

"Conversé con los amigos después del partido y hablamos de que estábamos muy bien, pero llegó una falta, que creo que no fue. Messi tiene una capacidad muy buena y hace un gol de mucho mérito. Él no es una persona. Hizo un partido buenísimo", ha afirmado Emerson, que ha agradecido los minutos de juego: "Estoy muy contento con la oportunidad que me dio el míster, he jugado 30 minutos, pero estoy triste por el resultado. Jugamos muy bien en gran parte del partido, pero esto es el fútbol. Esperemos ir mejorando para jugar más".

Precisamente, Emerson firmará en julio un contrato con el Barcelona, aunque la idea tanto del club azulgrana como la del Betis es la de que juegue cedido al menos dos años más con los verdiblancos. "No pienso en eso,ahora estoy aquí. Quiero hacer lo mejor, sea contra Barcelona o el que sea. Después en julio ya pensaré en Barcelona, ahora no pienso en eso. Ya veremos qué pasa. Quiero ayudar y jugar más partidos, y para eso tengo que estar bien, fuerte físicamente y eso es lo que estoy haciendo", ha afirmado el brasileño, que ha destacado la labor que realiza junto a Marcos Álvarez: "Siempre fue un jugador centrado, me gusta mucho trabajar. Tengo que agradecer a Marcos, no me gustaba hacer mucho gimnasio, en Brasil no pensaba tanto eso. Él me ha hecho ver que tengo que estar fuerte, que es esencial para los partidos. Me entreno mucho, antes y después del trabajo. En mi casa también hago cosas cuando el entrenamiento no es muy fuerte. Tengo un entrenador conmigo que ha venido de Brasil. Estoy muy concentrado, con ganas de ayudar no sólo a mí sino al equipo".

Sobre el salto a Europa, Emerson no siente más presión por ese asunto. "Cuando me fui de Ponte Preta a Atlético Mineiro fue igual. Era un salto muy alto. No me preocupo con eso, sé lo que tengo que hacer. No me incomoda, me ayuda. Si una persona tiene muchas expectativas de mí, yo creo que debo estar todavía mejor", ha comentado el brasileño, que mantiene una excelente relación con Sidnei y William Carvalho: "Algunas veces los jugadores o el míster hablan cosas que no comprendo, muy rápido, y ellos me lo comentan. Algunas palabras que no entiendo las voy colocando en la cabeza".