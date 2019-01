Feddal: "Si el Betis está en la Copa del Rey es para conquistarla"

Zou Feddal ha sido el encargado de comparecer ante los medios de comunicación, tras la presentación del calendario de Coca-Cola y el Betis, y el central ha reconocido el enfado del vestuario por la derrota en Huesca, a la vez que se ha referido tanto al duelo copero contra la Real Sociedad como a la visita del Real Madrid el próximo domingo. "Si el Betis está en una competición es para conquistarla", ha dicho el hispano-marroquí sobre la Copa del Rey y ese deseo de ganar un título con el equipo verdiblanco en 2019.

Enfado de la afición

"Sabemos que hemos metido la pata, teníamos que sumar los tres puntos. Era un partido asequible para asentarnos en la zona alta. Era una oportunidad muy buena y no la hemos aprovechado. El equipo es consciente de que van pasando oportunidades y no puede pasar más".

Copa del Rey

"Es una eliminatoria abierta, nos enfrentamos a un equipo que viene de ganar en el Bernabéu. Los dos equipos ofrecemos bien fútbol, la veo difícil,pero el Betis tiene que sacarla adelante".

Ganar la Copa

"Queda mucho, el Betis es un gran club y puede afrontar cualquier competición con la ilusión de conquistarla. Si estamos metidos en una competición, vamos a por ella. Pero lo más importante son los pasos cortos, ahora mismo es la ida para pasar esta eliminatoria. Si el Betis está en esta competición es para conquistarla".

Real Sociedad

"El entrenador ya estuvo y lo hizo muy bien. Hicieron un muy buen partido en el Bernabéu, ganar al Madrid en su campo no es fácil. Pero el Betis también tiene grandes jugadores y un gran entrenador, en nuestro campo con nuestra afición seguro que haremos un gran partido".

Portería a cero

"Lo más importante en la ida cuando juegas en casa es no encajar un gol. Pero se ponga como se ponga el partido hay que ir a muerte. Los dos tenemos buen equipo, podemos hacer daño, el que esté más concentrado será el que se lleve la eliminatoria".

Estado físico

"Me encontré bien, sago de una lesión complicada, pero ya es pasado. Necesito encontrar continuidad, estoy trabajado para ello, para que el míster me dé la confianza. Somos un equipo competitivo, y yo intento aportar mi granito de arena. Si puedo tener continuidad, mejor para mí".

Mentalidad

"Todos tenemos mucha experiencia en competir, el fútbol siempre te da una oportunidad. Hemos metido la pata, los compañeros han estado dolidos, pero como buenos profesionales estamos pensando en el siguiente partido. Todo se supera, cuando compites en el Betis la presión es secundaria, hay que saber convivir con ella".

Real Madrid y el VAR

"Suficiente tenemos con prestarle atención al Madrid, si tenemos que pensar en el árbitro y el VAR... El Madrid nunca está muerto, siempre puede resucitar y ganar un título. Primero, pensar en el juego y luego en el Madrid. El Madrid te puede arruinar la vida en cualquier momento. Nunca he estado a favor del VAR, le quita ese gustillo al fútbol. No lo comparto, el fútbol tiene que mantenerse como ha sido toda la vida. La tecnología es buena, ayudará, pero a los futbolistas no nos hace mucha gracia. Yo me mojo y lo digo, no me gusta".

Aplicación del VAR

"Debería corregir algunos errores del árbitro, pero en otras jugadas no interviene. Se debería explicar mejor. Hubo un penalti sobre Francis y pasó desapercibido. Lo mejor es que el árbitro pite, y si se equivoca, se sigue el fútbol. Lo de parar, seguir... No soy partidario. Es mi humilde opinión".

Bajas del Madrid

"El Madrid es un grandísimo club, el que está en el Madrid tiene unas condiciones muy buenas, cualquiera que participe te puede sorprender. Tenemos que centrarnos en lo que preparamos, hacer lo que nos diga nuestro cuerpo técnico para sacar el partido".

Deseo para 2019

"Que las lesiones respetan todos los compañeros, que todos esté sanos, y tengamos la oportunidad de jugar. Ya lo dije en verano, me gustaría ganar un título con el Betis".