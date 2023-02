Ganar y no ver tarjeta roja, el objetivo

FRESCO, muy fresco, el paso del Barça y del pusilánime De Burgos Bengoechea, el pasto heliopolitano vuelve a escenificar el fútbol de los de Pellegrini y el del formidable Iago Aspas en la noche del primer sábado de febrero. Y con la buena nueva de que el mago Fekir está apto, la orquesta verde, blanca y verde afronta la ilusionante tarea de seguir en la pomada. ¿Que qué es la pomada? Pues estar donde está el Real Betis Balompié.

Dentro del ambiente de negatividad que rodea a la entidad, sin que se tenga en cuenta la relación existente entre situación y potencial presupuestario, la cita con el Celta se presupone clave para que la segunda manga liguera arranque en el nivel que ofreció la primera. Y, como no podía ser de otra forma, el equipo más limpio de LaLiga ve cómo se repite una circunstancia que extraña bastante, la de que transgrediendo tan poco el Reglamento sufra tantas expulsiones.

Y así como en la ida de Balaídos fue Luiz Felipe el que dejó al equipo con uno menos, hoy no se parte en inferioridad numérica, pero sí con el contratiempo de la ausencia de William Carvalho. El luso no supo contener su indignación con el arbitraje y hoy no puede ser de la partida. Se trata de una baja de peso por lo mucho que incide en el juego asociativo que practica el equipo. Por cierto, cuestión a remediar ésta de la plaga de tarjetas rojas que ve el conjunto bético.

Es mucha la distancia que separa en la tabla al Betis del Celta, nada menos que once puntos y diez peldaños clasificatorios, pero no es rival baladí el equipo olívico, ni mucho menos. Como se las tuvo de tiesas la pasada fecha ante el Athletic es demostrativo de su potencial. Además, cuenta con Iago Aspas, quizás el mejor delantero español de este tiempo. Un partido muy atractivo y en el que el Betis parte con la obligación de sacarlo adelante y de no ver más tarjetas rojas.