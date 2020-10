Bartra y Canales hacen autocrítica: "Un partido así no se puede consentir"

Marc Bartra, que quedó algo señalado al no impedir el disparo de Cucurrella en el 2-0, no puso paños calientes a la derrota del Betis en Getafe. "Un partido así no se puede consentir. Sí que es verdad que en todo el partido te tiran tres veces y te meten tres goles. Esto es Primera División y si no estás lo pagas. Hemos tirado la primera parte a la basura, y ahí tiramos el partido. En la segunda nos ha faltado llegar más, como en partidos anteriores, y aun así tampoco lo hemos hecho".

También opinó en similares términos críticos, con dolor, Sergio Canales: "Estoy un poco sin palabras, dolido por la derrota, pero el siguiente partido es fundamental para seguir con esas sensaciones para demostrar que este equipo está capacitado. Lo de hoy no puede nublarnos ni hacernos cambiar el objetivo prioritario", dijo, sobre la meta de la clasificación para Europa.

El central catalán habló de la intención del Betis en la segunda parte, tras el duro 3-0 de la primera. "Salimos con dos puntas para intentar ahogarlos un poquito más, llegar más directos, y sobre todo no cometer esos fallos de concentración en momentos puntuales, porque en la élite pasa lo que ha pasado. Creo que esa primera parte es para estar muy, muy enfadados. Yo estoy muy disgustado. Veníamos de los tres partidos que veníamos, hoy ganando seguíamos ahí arriba y así no puede ser".

El mediocampista cántabro dejó una frase ilustrativa: "Esto es un grupo, no es individual y tenemos que seguir adelante. El equipo ha empezado bien la Liga, eso es indudable, y tenemos que hacer que este partido sea el peor de la temporada y mirar hacia delante".

Canales insistió en el aspecto mental, que era similar en Getafe al de partidos anteriores. "No ha cambiado la mentalidad respecto a otros partidos. Pero estos equipos no te dejan hacer la presión intensa, tras pérdida te meten el balón arriba, y la eficacia que tienen arriba es un espectáculo. Es un equipo que para mí siempre es el más difícil de la temporada. Tenemos que corregirlo, mejorar, que estos partidos no sean así. Nos lleva pasando tiempo y yo creo que no borra el inicio que hemos hecho. Las sensaciones del equipo no las podemos cambiar y en Valencia el sábado tenemos que salir a por los tres puntos, ganar y ponernos con 9 de 15, que antes del parón sería un muy buen inicio, con la mentalidad de seguir ahí".