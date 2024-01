Guardado y el deseo de entrenar al Betis

Andrés Guardado, en su comparecencia ante los medios de comunicación después de su acto de homenaje en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, no ha escondido su ilusión de convertirse en un futuro en entrenador una vez acabe su carrera futbolística, con la opción de dirigir al Betis presente.

"Ojalá, será uno de mis objetivos cuando reciba el título de entrenador. Soy de la idea de que hay que demostrar las cosas antes. El Betis debe tener entrenadores bien preparados, trataré de estarlo por si en el futuro pueda llegar. ¿Joaquín como presidente? Imagínate, no sé si eso sería bueno o malo. No dudo en que en su cabeza tiene seguir creciendo dentro del club y conseguir cosas a otro nivel. Que me eche una llamadita", indicó Guardado.

"Estaría bien que en el futuro yo entrenara al Betis y Rafa Márquez al Barça. Sería muy bonito. Es difícil decir que me gustaría ser como uno de mis entrenadores. Me gustaría ser Andrés Guardado. Sueño con tener mi propio sello y que algún día puedan decir que uno es guardadista, siempre bajo la idea de fútbol que yo creo", añadió el mexicano, que también trató otros asuntos.

El momento de su salida del Betis

"Se dieron así las cosas, fue muy rápido. Mi buen partido ante el Granada hizo que se calentaran allí y se acelerara todo. El club también me dijo que quizás no podía ofrecerme más años de contrato. Allí sí me daban más certezas y yo lo que quería es seguir jugando".

Personas en su trayectoria en el Betis

"Me quedo con un montón de personas, no sólo de jugadores, sino los que trabajan aquí. Me las voy a llevar para toda la vida. Me quedo con Joaquín, por la relación que tengo con él".

Vuelta a México

"Regreso a casa porque es mi país, pero las ligas van cambiando. Es un reto, por eso lo tomo y voy. Me motiva mucho poder ir y demostrar que con la edad que tengo puedo ser competitivo".

El Betis como club

"El Betis es claramente el club de mi vida en Europa. Cuando yo regrese a Sevilla será como regresar a casa".