El agradecimiento de Guardado a Serra Ferrer

Andrés Guardado cerraba el acto como gran protagonista repasando su etapa en el Betis y agradeciendo a muchas personas todo lo que le dieron. Y ha tenido emotivas palabras para Lorenzo Serra Ferrer.

El balear, vicepresidente deportivo del Betis en 2017, fue el encargado de realizar las gestiones necesarias para que Guardado dejara el PSV Eindhoven para recalar en el cuadro verdiblanco. De ahí, el cariño del mexicano: "Siempre he sido natural y espontáneo y me voy de la misma manera. Quiero agradecer a Lorenzo Serra Ferrer, que fue el principal influyente para que yo viniera aquí en 2017. Donde estés te lo agradezco mucho. Me transmitiste mucho lo que es el Betis. Lo entendí rápido gracias a ti. Te lo agradezco mucho".

Guardado no ha querido olvidarse de nadie, teniendo bonitas palabras hacia sus entrenadores en el Betis y a sus compañeros: "Agradecer a todos los entrenadores que tuve aquí: Setién, Rubi, Pellegrini, Alexis, Merino… Siempre hubo más buenas que malas. Conseguimos cuatro clasificaciones a Europa que me dan mucho orgullo decirlo. Agradecer a cada uno del staff y a todo el personal. Todos somos el Betis y trabajamos para hacerlo mejor. Y a mis compañeros a cada uno de ellos. Yo no podría ser como soy si no tuviera unos compañeros como los que tengo. Tenemos un grupo sano y fuerte, y siempre hemos puesto por delante el objetivo grupal a lo personal. Se los agradezco muchísimo. Intenté transmitir fuera del campo cosas como yo entiendo la vida. Que todo estemos involucrados desde la alegría. La fortaleza de este Betis es el grupo, son ustedes".

Y por último emocionado, se dirigía a su familia: "Terminamos una etapa bonita en Sevilla, pero vamos a disfrutar como familia de este nuevo proyecto en México (lágrimas). Agradecer a la afición porque me hicieron sentir bético desde el primer día. Yo siempre representé a mi país a donde fui, ahora me llevo mi bufanda bética y seré el Andrés mexicano bético. Espero que la gente cuando se acuerde de mí en unos años diga 'Andrés Guardado es uno de los nuestros'. Soy toda la vida bético, desde ‘shiquetito’. Esto no es un adiós, es un hasta luego".