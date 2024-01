El traspaso de la capitanía: De Guardado a Fekir y Pezzella

Después del discurso del presidente, Ángel Haro, llegó el turno para los compañeros de Guardado. Concretamente de los capitanes. Y en un bonito detalle, el centrocampista le puso el brazalete a Nabil Fekir, apareciendo antes la figura de Joaquín para tomar la palabra.

"Se nos va una pieza importante en los últimos años de este club. Un capitán en el vestuario y en el campo. Es un tío grande. Que llega con una sonrisa en la cara, con alegría. Disfrutando de cada momento. Ha sido un tío de los que entra en el corazón. Siempre está para los compañeros y para todo. Lo vamos a echar mucho de menos. He compartido con él momentos muy bonitos", ha dicho el portuense.

Palabras que agradecía Guardado: "Lo voy a echar de menos. Tenemos una buena conexión. Tiene su casa en León. Desearte toda la suerte del mundo". Turno entonces para Fekir: "Se va una leyenda. Para el Betis es un jugador importante que queda para la historia. Ha sido un honor jugar con Andrés. Un orgullo jugar con él". "El honor es todo mío. Tenemos un campeón del mundo aquí. Tiene mucha calidad. Encajó muy bien en el grupo. Siempre ve por el equipo. Como primer capitán se queda en buenas manos. Esperamos tener la mejor versión de Nabil lo más pronto posible. Lo voy a echar de menos", le decía el mexicano al galo.

Llegó el turno para otro de los capitanes del plantel, Germán Pezzella, que elogió a su compañero: "Sentimos admiración por él, por su carrera, personalidad y manera de enseñarnos. Nos ha enseñado todos los días su gran manera de vivir y su competitividad. Es un honor haber jugado juntos. Se veía la persona que es. Le deseamos lo mejor de corazón". "Germán es otro capitán con mayúscula. Sabe lo que significa el Betis. Representa lo que todos intentamos representar. Esa garra lucha y ese Betis manque pierda. Se queda en muy buenas manos la capitanía. Un place haber compartido con Germán", expresó el ya ex 18 del Betis.

A continuación, Guardado ha recibido en vídeo mensajes de Javier Tebas, Iker Casillas y Sergio Canales. El cántabro, ahora en las filas del Monterrey, dijo lo siguiente: "Darte las gracias por todo lo hecho en el Betis. Aquí voy a estar siempre. Has dejado huella, todo el mundo te quiere mucho. Te mando un abrazo grande. Espero que no me des muchas patadas cuando nos enfrentemos (risas)". "Lo voy a reventar", comentaba Guardado (risas).

Por último, Manuel Pellegrini tomaba la palabra: "Uno, como técnico la cosa más difícil es tener el compromiso de la plantilla con una idea futbolística. Se consigue porque hay líderes que se hacen por personalidad. Desde que llegue acá tuve la suerte de contar con capitanes buenos. Todos jugadores me han transmitido su experiencia al plantel y eso nos ha permitido estas temporadas ser un equipo competitivo ante cualquier rival. Me alegro mucho por Andrés que le haya salido esta oportunidad. Andrés ha encontrado esta ocasión de seguir porque está capacitado por hacerlo. Estos siete años en el Betis sirven para dejarle las puertas abiertas a México para este desafío. Para mí sólo tengo palabras de agradecimiento y desearle la mejor de las suertes. A seguir siendo un bético para toda la vida". Agradecía Guardado estas palabras del técnico verdiblanco: "Le agradezco estos cuatro años. Siempre me ha sabido conducir para yo rendir y sacar lo mejor de mí, con nuestros más y menos. Uno lo que necesita a una edad es un entrenador que saque lo mejor de ti, que sabe que estás para unas cosa y otras. Agradecerle estos cuatro años. Si me espera un poco podría ir a su cuerpo técnico (risas)".