Haro, a Guardado: "Seguro que volverá al Betis, tienes las puertas abiertas"

El Betis le ha brindado a Andrés Guardado un bonito homenaje en la ciudad deportiva. Un acto en el que el primero en tomar la palabra ha sido el presidente, Ángel Haro, que ha tenido palabras de agradeicmiento hacia el futbolista mexicano.

"Querido Andrés y familia. En el fútbol actual no es normal que un jugador esté 7 años en un mismo equipo. Es difícil establecer relaciones prolongadas entre futbolista y club. Llegó en julio de 2017. Tres años de contrato y renovado en diversas ocasiones. Casi siete años después te vas de nuestro club como el extranjero con más partidos jugados, como un gran capitán y una Copa en tu palmarés. Con su fútbol y liderazgo has hecho felices a los béticos. Nos ha ayudado en momentos difíciles. Un capitán leal a sus compañeros y al Betis. Te enamoraste del club. Desde el principio mostraste una simpatía de lo que es este club y su idiosincrasia", ha indicado Haro.

"Eres un embajador del Betis, especialmente en México, donde eres una referencia. Seguro de que volverás al Betis. Aquí siempre tendrás las puertas abiertas. Nos será útil por tu experiencia. Sólo queremos decirte hasta luego. Muchas gracias por todo, por ser como eres y que te vaya bonito", finalizaba el máximo dirigente verdiblanco, dejando abierta la posibilidad futura de un regreso.

Tras el discurso de Haro, Guardado agradeció al club de La Palmera todo el cariño demostrado y no descartaba una vuelta dentro de unos años: "Nos entendimos muy bien. Rápido creo que supe entender lo que se quería de mí y la idiosincrasia del Betis. Siempre intenté devolver esa confianza en mí, especialmente tú. Cuando hay ese entendimiento y esa conexión entre ambas partes es muy fácil. Agradecerte a ti en persona porque siempre me lo pusiste fácil. Sé que no soy fácil a la hora de negociar, pero siempre poniendo por delante lo mejor para el Betis. Voy a regresar, tenlo seguro. Es un hasta luego y no un adiós. Nuestros caminos se van a encontrar. Voy a llevar al Betis dentro de mí toda la vida". Emotivo momento en el arranque de una cita en la que el azteca ha recibido merecidas muestras de cariño.