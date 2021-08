Guido Rodríguez regresó de su país el pasado fin de semana, tras unos días de vacaciones despuñes de conquistar la Copa América con su selección. Ahora guarda una cuarentena obligatoria que retrasará su integración con el grupo, algo que está "deseando" mientras pasa de rumores, porque "cuando haces un esfuerzo como el de la campaña pasada para clasificarte para competiciones europeas tienes ganas de quedarte y jugar en Europa con el Betis".

"Me encuentro bien. La temporada pasada fue larga, porque no hubo casi parones y se hizo largo el año con lo de la selección, pero estoy bien tras unos días de vacaciones. Alejarse del fútbol un poco, relajar la cabeza y estar con la familia ayuda. Estoy con ganas de arrancar y aportar al equipo desde el principio lo mismo que el año pasado y poder seguir consiguiendo cosas", indicó en los medios oficiales el centrocampista, contento en lo personal "por haber conseguido un título que hacía mucho tiempo que no se lograba y con todas las situaciones que se estaban dando antes del torneo".

El capítulo de la selección albiceleste queda aparcado y ahora se centra en el club verdiblanco. De momento sólo puede trabajar en solitario por una ley que apreció en el BOE días antes de partir hacia España: "Salió unos pocos días antes de que viajara a España y tengo que hacer cuarentena al volver desde Argentina, así que no me puedo incorporar con el grupo todavía. Estoy en casa, yendo a la ciudad deportiva para hacer trabajo de acondicionamiento y volver con el equipo al 100% cuando pueda. Tengo ganas de arrancar", aseguró Guido Rodríguez, que añadió: "Si fuera por mí jugaría el amistoso del sábado. Quiero llegar al partido con el Mallorca, pero ahora toca entrenarse en solitario para recuperar bien".

El bético sólo piensa en su equipo y se mantiene ajeno a los rumores. "Estoy tranquilo con todo eso. Con la selección estaba centrado en la Copa América y en las vacaciones tampoco le eché mucha cuenta, porque desconecté bastante con la familia. Ahora que estoy aquí empiezo a oír de nuevo rumores de mercado, pero estoy tranquilo, contento en Sevilla y con muchas ganas de volver al grupo y poder jugar. Cuando haces un esfuerzo como el de la campaña pasada para clasificarte para Europa tienes ganas de quedarte y jugar en Europa con el Betis", indicó el protagonista, satisfecho y "agradecido por todo lo conseguido". "Siempre trabajé para esto, para lograr grandes objetivos. No estoy sorprendido por lo que he podido conseguir, sino agradecido. Es por el trabajo y la constancia de uno mismo. Siempre confié en lo que podía hacer. Las cosas cuando trabajas se van dando y seguiré trabajando para que se sigan dando".

Ahora encara una nueva campaña de verdiblanco, consciente de que "será una temporada con mucha competencia y eso es bueno". "Que todo el plantel esté al pie del cañón para estar siempre para cuando el técnico lo requiera, porque va a ser importante cada pieza, porque habrá muchos partidos. Vamos a competir y jugar todo con mentalidad ganadora", finalizó.