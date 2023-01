CD Ibiza Islas Pitiusas - Betis, de Copa, en directo: Bernal adelanta al CD Ibiza Islas Pitiusas (1-0)

El Betis, actual campeón de la Copa del Rey, comienza su defensa del título ante el CD Ibiza Islas Pitiusas, rival del Grupo III de Segunda RFEF que llega a esta eliminatoria de dieciseisavos de final tras eliminar al Rayo Majadahonda y al Eibar.

Los verdiblancos, como advirtió Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa a este partido, tendrán que tomarse el partido con la máxima seriedad y una elevada tensión competitiva para evitar cualquier tipo de sorpresas frente a un rival que tiene la ilusión de poder hacer la machada de eliminar al equipo de Heliópolis en una cita en la que habrá cerca de dos mil personas en las gradas del recinto Can Misses 3.

El partido estuvo hasta última hora envuelto en polémica sobre dónde se iba a disputar. Todo hacía indicar que se jugaría en el Palladium Can Misses, donde habitualmente juega sus partidos en Segunda División la UD Ibiza, pero no hubo acuerdo entre os clubes ibicencos ni el Ayuntamiento y finalmente se jugará en el recinto polideportivo Can Misses 3, con pistas de atletismo.

De cara a este partido, Pellegrini, que ha citado a 23 jugadores, con las novedades de Guido y Pezzella, seguirá con las habituales rotaciones. Iglesias Villanueva, del colegio gallego, será el encargado de impartir justicia.