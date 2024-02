Jarni: " Se ve que Pellegrini ha hecho un trabajo extraordinario"

El ex jugador del Betis Robert Jarni ha ofrecido una interesante entrevista en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, donde ha tratado cuestiones referentes al partido de este jueves de los verdiblancos ante el Dinamo de Zagreb.

¿A qué te dedicas ahora mismo?

"Estoy aquí con sub 17 de Croacia. Nos vamos para el Campeonato Europeo Sub 17. Cuando terminé de jugar al fútbol me dediqué a eso. Me fui a terminar todo lo que tenía que hacer para tener la licencia. Me gusta mucho trabajar en esto".

Desde la distancia, ¿qué te está apareciendo el Betis esta temporada?

"Se ve la mano de su entrenador, que ha hecho un trabajo extraordinario. En cuanto al Dinamo de Zagreb, tiene muchísimos altibajos. Una vez juega muy bien, otra vez juegan muy mal... Ellos han vendido cinco jugadores importantes. Por eso tienen estos altibajos".

Nivel de la plantilla

"Betis tiene mucho mejor plantilla, no hay duda, pero ojo que en este equipo hay tres o cuatro jugadores que son muy buenos, de muchísima calidad. Ellos van a mantener el hambre de competir. Puede pasar que el Dinamo meta un gol, ¿entonces? Puede pasar cualquier cosa".

Viajar a Sevilla

"Quiero ir a Sevilla a un partido importante. No sé, ya hablaremos en marzo o mayo, quiero venir con mi mujer y con los niños para que se acuerden un poquito cómo fue ahí mi época. Sí, quiero ir a la Feria".