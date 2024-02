Pellegrini se ilusiona con la Conference y avisa sobre el Dinamo de Zagreb

Manuel Pellegrini analizó la actualidad del Betis en la previa del encuentro de Conference League ante el Dinamode Zagreb, una competición que afronta con "ilusión" y con el objetivo "de llegar lo más lejos posible".

Reto en Conference

"La ilusión se mantienen exactamente igual. Jugar en Europa es importante. Nos hubiera gustado seguir en la Europa League, pero la Conference es un torneo que a medida que se acerca la final es más importante, aunque sea la tercera competición. Nuestra intención es llegar lo más arriba posible".

Bajas

"Lo importante son los que están y deben demostrar por qué están en el Betis. La exigencia e ilusión se mantiene, independientemente de con qué jugadores contemos".

Bakambu

"Era imposible contar con él. Retrasó más el viaje desde el Congo y aunque llega esta noche no podemos contar con él, pero será un jugador importante hasta el final de curso, que son los partidos que deciden la temporada".

Johnny Cardoso

"Lo seguíamos desde hace tiempo. Tenía buenas condiciones y lo tenía un técnico amigo nuestro, por lo que lo conocíamos bien. Ha tenido un periodo de adaptación, es un jugador inteligente que ha tenido buenas actuaciones, pero le falta regularidad en una campaña, aunque sin duda está en el camino de ser un jugador importante"

Dinamo de Zagreb

"Es un rival importante y afrontamos una eliminatoria equilibrada ante un equipo que está acostumbrado a salir a ganar en su liga y jugar Champions. Nos enfrentamos a un rival grande.No creo que haya favoritos. Cada uno sus argumentos, pero no creo que Dinamo descuide la Conference por su liga, ya que son son caminos distintos y ambos conducen a Europa. Pensar que será fácil es equivocado".

Claudio Bravo

"Siempre ha sido un jugador importante por lo que nos ha aportado. Viene saliendo de una lesión larga y hay que ponerlo poco a poco, porque está empezando a entrar con el grupo".

Isco, capitán

"Todos los capitanes son elegidos por el grupo de jugadores. Ellos votan y creo que Isco se ganó reemplazar a Guardado por todo lo que da en el campo. Es un ejemplo y tenemos cuatro capitanes de nivel, ya que los líderes son importantes para lograr los objetivos".

"No sé si la palabra es sorprendido por su rendimiento, porque ya lo conocía de hace tiempo y sabía de su calidad. Él ha puesto su físico y su esfuerzo, implicándose no sólo en la creación sino también en la recuperación. El plantel no tuvo dudas en que debía ser uno de los líderes por todo lo que entrega dentro y fura del campo".

Hasta dónde llegar en Conference

"Analizo las competiciones de acuerdo a las capacidades de cada uno. Desgraciadamente en el último partido en casa caímos en la Europa League, pero no podemos pensar hasta dónde podemos llegar en la Conference. Hay que demostrar que podemos eliminar a cada rival, pero hay que demostrarlo en el campo de juego. No me pongo objetivos futuros, sólo pienso en la realidad del presente".

Afición

"Es difícil esperar algo distinto de la afición del Betis que loque llevo viviendo estos años. Siempre nos dio su apoyo incondicional y eso es lo que espero".

Plantilla tras el mercado

"Es un tema largo. Se fueron jugadores por distintos motivos y llegaron otros. Todas las evaluaciones hay que hacerlas al final. Peleamos en dos competiciones por regresar a Europa, y jugar jueves y domingo exige rotación. En los logros que alcancemos se reflejará el trabajo realizado".

Fekir

"Le vino bien jugar esos partidos de delantero en los que garró ritmo. Cuando le tocó reemplazar a Isco en Cádiz ya tenía un trabajo hecho. Ahora hay que llevarlo con cuidado, porque fue mucho tiempo sin jugar, pero física y futbolisticamente Fekir está de vuelta".

Retos

"Para todos, cuerpo técnico y plantilla, mientras más arriba mejor es, pero la realidad es que los puestos Champios son difícil de conseguir. La ilusión hay que ponerla siempre en el siguiente partido para ver hasta donde llegamos. Los objetivos futuros se demuestran en cada encuentro. Pese a varios traspiés estamos sextos y todavía quedan muchos puntos por jugar".

Marc Bartra

"Empieza a correr y todavía le queda un mes para volver. Guido quizá regrese un poco antes. Afortunadamente futbolistas como Chadi y Sokratis han dado un buen rendimiento, pero siempre necesitamos tener al máximo número de jugadores. Para mí no es un problema tener que elegir, al contrario. Más que un equipo hay que tener un buen plantel".

Pezzella y renovación de Guido

"Me alegro mucho por Pezzella, porque se ha ganado la renovación. Este año le ha tocado jugar casi todo y siempre da el 100%".

"A Guido no lo voy a descubrir. Como técnico miro un plantel y ojalá se pudiera quedar con nosotros".