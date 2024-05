Cuatro candidaturas pugnarán en la asamblea por dirigir IU y con fricciones entre los sectores

Cuatro candidaturas optarán a la dirección de Izquierda Unida (IU) después de la salida de Alberto Garzón de la Coordinación General. Las cuatro listas fueron registradas con los avales de la militancia ayer, el último día del plazo establecido, y sin un acuerdo de unidad para la nueva dirección pese a los intentos de los candidatos.Las candidaturas son la del ex coordinador de la federación andaluza de IU Antonio Maíllo con el lema Vale la pena luchar, la de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con la candidatura Arriba las que luchan; la del coordinador autonómico de Madrid, Álvaro Aguilera, con el lema IU en la encrucijada y la del representante del sector crítico a la actual dirección José Antonio García Rubio con su lista La izquierda necesaria.Los cuatro equipos han presentado el aval del mínimo del 2% de la militancia, según ha informado IU a Europa Press, aunque ahora se abre un periodo hasta el viernes para la subsanación de incidencias y para comprobar la documentación. Entonces se procederá a la proclamación formal de las listas. Se abrirá entonces una breve campaña electoral interna, a la que seguirá el periodo de votación, previsto entre los días 7 y 12 de mayo, que incluye unos primeros días de votación digital y los últimos con posibilidad también de votación presencial en urna. La asamblea se celebrará el 18 y 19 de mayo.Los afiliados de IU podrán ejercer su derecho al voto para la nueva composición del máximo órgano de dirección entre asambleas y para las del resto de órganos que tradicionalmente se eligen por este procedimiento, es decir, la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas y la Comisión de Control Financiero.

Desde el equipo que lidera Maíllo reivindicaron este martes que han presentado el mayor número de avales, con un total de 963 militantes que le han brindado su apoyo en esta fase. Esta cifra supone el 40% del total de los avales recibidos.

Meses de negociaciones

El pasado lunes se produjo una reunión in extremis, convocada a instancias de Rego, para tratar de conseguir un consenso y planteó la opción de prolongar otras 48 horas el plazo para formalizar las candidaturas y apurar la negociación, ofreciendo una lista de unidad con representantes de las cuatro precandidaturas.

El encuentro terminó no obstante sin acuerdo y quedó patente la distancia actual entre Rego y Maíllo, cuyos sectores estuvieron agrupados en la actual dirección pero que se han fracturado después de meses de negociación para un pacto de cara a la asamblea. La Colegiada Federal de IU (su ejecutiva) decidió no alargar más el plazo, según han informado fuentes de la organización, y finalmente ayer terminó el periodo para cursar las listas de los aspirantes.

El equipo de Sira Rego ha reprochado a la de Maíllo de bloquear la ampliación del plazo que pidió la ministra y negarse a acordar una lista de unidad con un modelo de coliderazgo manteniendo la figura de coordinador general. La candidatura del ex dirigente andaluz defendió sin embargo que no era necesario extender más el plazo, afeando a Rego no plantear una propuesta concreta de consenso, y sostienen que fueron los que han promovido desde el principio la idea del coliderazgo pero que la ministra desechó inicialmente esa opción.

Álvaro Aguilera también rechazó la posibilidad de consenso al estar convencido de que esta asamblea debe ser de "clarificación" de la línea política de la organización y subrayó que no había condiciones para una lista de unidad y que la pluralidad de candidaturas puede fortalecer a la organización. El equipo de García Rubio manifestó la intención de formalizar una candidatura para dar un giro a la organización y reevaluar la política de alianzas.

Fuentes de la organización han venido manifestando que la opción de una lista de consenso se volvió prácticamente imposible las últimas semanas y que el contexto era de confrontación de listas. Será pues la militancia la que otorgue el peso que dispone cada lista en las primarias. Las citadas fuentes indican que, una vez pasada la votación, será de nuevo el momento de tratar de negociar un pacto para la composición de la nueva dirección entre los diversos sectores.

Una asamblea tras las tensiones con Sumar

IU afronta la asamblea federal después de las tensiones con Sumar por la negociación de la candidatura a las elecciones europeas. La formación aceptó el cuarto puesto pero criticó que no era el puesto que merecía y suspendió temporalmente su participación en la dirección del proyecto de Díaz. El 18 y el 19 de mayo se debatirá con el conjunto de la organización la relación que mantendrá con Sumar en el futuro.

Maíllo reúne en su candidatura a dirigentes de relevancia como la coportavoz de la dirección, Amanda Meyer, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago, así como un número de líderes regionales. Las federaciones andaluza y asturiana, las más numerosas de la organización, han mostrado su apoyo a esta candidatura. Tampoco le faltan caras conocidas a la lista de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en cuya lista está como número dos el antiguo dirigente de la federación andaluza Antonio Torrijos, fundador de CCOO Andalucía y ex teniente de Alcalde de Sevilla, así como al diputado Nahuel González y a diversos coordinadores autonómicos de la coalición.

Por su parte, García Rubio representa al sector crítico con la actual dirección, que logró en la anterior asamblea el 20% del apoyo de la organización, y ha registrado una enmienda a la ponencia política que cuestiona la actual alianza con Sumar, al igual que hizo con Podemos. Cierra simbólicamente la candidatura la ex diputada de IU en el Congreso Roser Maestro y el ex coordinador federal Cayo Lara. Mientras, Aguilera lleva en sus primeros puestos de su lista a la ex edil en Cartagena Aroha Nicolás, al concejal en Jerez y el secretario provincial del PCE en Cádiz, Raúl Ruiz Berdejo, entre otros.