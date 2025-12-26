El Rey, en su rol de oasis

Gracias al Cielo, el Rey es un oasis en el muladar que padecemos. De cuanto dijo Felipe VI en su impecable mensaje navideño, la agónica llamada a la normalidad se me quedó grabada en el alma porque ya lo llevo indeleblemente marcado en mis adentros desde que las aguas fueron saliéndose de cauce. Dice una vieja conseja que quien ignora la historia se ve condenado a repetirla. Y lo malo es que esas repeticiones suelen poner el acento en los capítulos menos recomendables de una historia que estamos repitiendo peligrosamente. Y el Rey hizo hincapié en la necesidad de que las enseñanzas que recibimos de esos capítulos tan ominosos no caigan en el olvido mediante el entendimiento entre los hombres y los pueblos que conforman este hermoso país. Hermoso e incomparable terruño que no se merece que el espíritu de una transición modélica se olvide para que todo quede en manos de activistas del destrozo.