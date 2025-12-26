Tampoco sobrevivió el ‘Boxing Day’

Vivíamos este día con alborozo. Los enganchados a ese juego llamado fútbol nos encontrábamos este día después de la Navidad con el paliativo perfecto con el que combatir el síndrome de abstinencia a que nos llevaba la interrupción de la Liga. Las vacaciones navideñas que logró el Sindicato de Futbolistas hacía que el Boxing Day fuese como la metadona para el adicto a cualquier opiáceo.

En este 26 de diciembre y con el fútbol generalmente parado, los ingleses le llevaban la contraria al mundo de la misma forma que conducen por la izquierda o pasan del sistema métrico decimal. El Boxing Day era un oasis que la televisión convertía en fiesta globalizada, pero todo llega en esta vida y también ha sido abolida dicha fiesta. Y aquella jornada completa que colmaba los estadios de padres con sus hijos sin colegio se celebra hoy con un partido único, un United-Newcastle en un recinto, Old Trafford, que se convierte en lo que ha quedado de aquel fantástico Boxing Day.

Han sido los contratos televisivos lo que ha acabado con la gran fiesta navideña del fútbol en el Reino Unido. Y es una pena que el adicto al fútbol haya perdido esa especie de soplo fresco. Era una fiesta centenaria que empezó cuando Inglaterra aún vivía en la época victoriana y que tenía este día postnavideño como fiesta para la servidumbre. Por ahí, y aprovechando las vacaciones generalizadas, se gestó una fiesta que parecía para siempre y que fue estupenda mientras duró.