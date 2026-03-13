Midiendo lo que él creó

Cómo estará el telar, cuál será el nivel de crispación que el inefable presidente del Gobierno de España ha sacado una herramienta con la que medir el volumen del discurso de odio que se registra en las redes sociales. La ha bautizado como HODIO, algo así como Huella del Odio. Y resulta ciertamente curioso que haya sido el personaje que ha levantado el muro entre españoles quien quiera ahora medir la intensidad del hijo que tanto ayudó a crear con permiso del nefasto Zapatero. Polarización, muro, sectaria memoria histórica o democrática, todo eso ha sido la semilla para ese odio generalizado que ahora quiere evaluar. Y su autor ha anunciado que se tratará de “una herramienta rigurosa y transparente basada en criterios académicos con análisis cualitativos y expertos”. Definición rimbombante que esperemos sea un poco más auténtica que lo que hace en el CIS José Félix Tezanos. Y resulta curioso que ahora sea el autor del problema el que pretenda arreglar dicho estropicio.